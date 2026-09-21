Фрикадельки с грибами и овощами: простой ужин из того, что есть в холодильнике
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Когда после приготовления других блюд в холодильнике остаётся понемногу разных продуктов, их можно использовать для приготовления нового ужина. Один из таких вариантов – фрикадельки из куриного фарша в томатном соусе с овощами и грибами. Блюдо готовится на сковороде и не требует сложных ингредиентов. Мясные шарики сначала обжаривают, а затем тушат вместе с соусом.
Рецепт приготовления сочных фрикаделек на ужин опубликован на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram.
Ингредиенты для митболов:
- куриный фарш – 400 г
- сладкий перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- зеленый лук – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- чеснок – 2 зубчика
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- зира – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
Для соуса:
- сельдерей – 1 стебель
- сладкий перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- лисички – 150 г
- томаты пелати – 1 стакан или томатная паста — 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сладкий перец и лук очистите и мелко нарежьте. Зеленый лук и петрушку также измельчите. Чеснок пропустите через пресс или нарежьте очень мелко.
2. Выложите куриный фарш в миску, добавьте подготовленные овощи, зелень и чеснок. Приправьте солью, черным перцем, зирой и сухим чесноком.
3. Тщательно перемешайте фарш, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
4. Из полученной массы сформируйте небольшие фрикадельки примерно одинакового размера. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки. Пока что переложите их на тарелку.
5. Для соуса нарежьте лук, сладкий перец и сельдерей. Выложите овощи на ту же сковороду и обжаривайте до мягкости. Добавьте лисички и продолжайте готовить, пока грибы не станут мягкими.
6. После этого добавьте помидоры пелати или томатную пасту. Посолите и поперчите соус, перемешайте и прогрейте его несколько минут. Если используете томатную пасту, при необходимости можно добавить немного воды, чтобы получить нужную консистенцию соуса.
7. Верните обжаренные фрикадельки в сковороду и погрузите их в соус. Накройте крышкой и тушите ещё несколько минут на небольшом огне, чтобы мясные шарики хорошо пропитались томатным соусом и полностью дошли до готовности.
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