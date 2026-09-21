Фрикадельки с грибами и овощами: простой ужин из того, что есть в холодильнике

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
342
Рецепт сочных митболов из фарша
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Когда после приготовления других блюд в холодильнике остаётся понемногу разных продуктов, их можно использовать для приготовления нового ужина. Один из таких вариантов – фрикадельки из куриного фарша в томатном соусе с овощами и грибами. Блюдо готовится на сковороде и не требует сложных ингредиентов. Мясные шарики сначала обжаривают, а затем тушат вместе с соусом.

Рецепт приготовления сочных фрикаделек на ужин опубликован на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram.

Смешиваем ингредиенты для митболов

Ингредиенты для митболов:

  • куриный фарш – 400 г
  • сладкий перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • зеленый лук – 1 пучок
  • петрушка – 1 пучок
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • зира – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу

Для соуса:

  • сельдерей – 1 стебель
  • сладкий перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • лисички – 150 г
  • томаты пелати – 1 стакан или томатная паста — 2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Формируем митболы

1. Сладкий перец и лук очистите и мелко нарежьте. Зеленый лук и петрушку также измельчите. Чеснок пропустите через пресс или нарежьте очень мелко.

2. Выложите куриный фарш в миску, добавьте подготовленные овощи, зелень и чеснок. Приправьте солью, черным перцем, зирой и сухим чесноком.

3. Тщательно перемешайте фарш, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Готовим соус

4. Из полученной массы сформируйте небольшие фрикадельки примерно одинакового размера. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки. Пока что переложите их на тарелку.

5. Для соуса нарежьте лук, сладкий перец и сельдерей. Выложите овощи на ту же сковороду и обжаривайте до мягкости. Добавьте лисички и продолжайте готовить, пока грибы не станут мягкими.

Выкладываем фрикадельки в соус

6. После этого добавьте помидоры пелати или томатную пасту. Посолите и поперчите соус, перемешайте и прогрейте его несколько минут. Если используете томатную пасту, при необходимости можно добавить немного воды, чтобы получить нужную консистенцию соуса.

7. Верните обжаренные фрикадельки в сковороду и погрузите их в соус. Накройте крышкой и тушите ещё несколько минут на небольшом огне, чтобы мясные шарики хорошо пропитались томатным соусом и полностью дошли до готовности.

Готовые митболы

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