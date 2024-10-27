Галета – это плоская мучная выпечка круглой формы с любой начинкой по вкусу. Она готовится достаточно легко и не требует больших усилий или особых умений. В то же время, ее вкус и внешний вид точно понравятся всем.

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Фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram показала, как она готовит галету из простейшего теста. Она также продемонстрировала свой излюбленный вид начинки, которым оказались сливы.

Ингредиенты

Сливочное масло 82% – 100 гр

Мука – 220 гр

Яйца – 2 шт

Сахар – 5 ст.л.

Соль – щепотка

Кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Сливы без косточек – 300 гр

Способ приготовления

1. Холодное сливочное масло из морозилки натереть в просеянную муку, добавить 1 ст.л. сахара и щепотку соли, перемешать руками до образования крошки.

2. Добавить 1 яйцо и 1 желток (белок оставить для смазки галеты), быстро замесить тесто, сделать шарик.

3. Завернуть тесто в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.

4. На пергаменте раскатать тесто в круг, внутри посыпать половиной смеси (4 ст.л.сахара перемешать с 1 ст.л. кукурузного крахмала).

5. Выложить нарезанные сливы, отступая от края на 3 см. Посыпать остатком смеси из сахара, завернуть края теста внутрь, образуя галету.

6. Смазать белком и присыпать кунжутом или лепестками миндаля.

7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 30-40 минут.

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