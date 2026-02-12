Гарнир и мясо в одной форме: как вкусно приготовить индейку с картофелем на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
159
Гарнир и мясо в одной форме: как вкусно приготовить индейку с картофелем на ужин

Для того, чтобы приготовить вкусный ужин, можно совместить мясо и овощи. Все эти компоненты стоит запечь. Получится полноценное блюдо со всеми необходимыми компоненты для того, чтобы почувствовать сытость – совсем нежирное и очень аппетитное.

Идея приготовления запеченной индейки с картошкой в духовке опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Гарнир и мясо в одной форме: как вкусно приготовить индейку с картофелем на ужин

Ингредиенты:

  • индейка (филе бедра или филе грудки) – 500 г
  • картофель – 3-4 шт.
  • морковь – 1-2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • масло – 40 мл.
  • мука – 1,5 ст.л.
  • томатная паста – 50 г
  • вода или бульон – 300 мл.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • соль, перец
  • паприка или сушеный тимьян – по желанию
  • немного сметаны

Способ приготовления:

Гарнир и мясо в одной форме: как вкусно приготовить индейку с картофелем на ужин

1. Индейку нарезать средними кусочками.Картофель – крупнее, морковь кружочками, лук полукольцами.

Гарнир и мясо в одной форме: как вкусно приготовить индейку с картофелем на ужин

2. Добавить измельченный чеснок, масло, муку, соль, перец, специи.

3. Томатную пасту смешать с водой или бульоном.

Гарнир и мясо в одной форме: как вкусно приготовить индейку с картофелем на ужин

4. Залить все в форму. Хорошо перемешать.

Гарнир и мясо в одной форме: как вкусно приготовить индейку с картофелем на ужин

5. Добавить лавровый лист, плотно накрыть фольгой (лучше в два слоя).

6. Запекать при температуре 180° примерно на час двадцать минут. Если используете филе грудки – достаточно 60-70 минут, чтобы не пересушить. Если бедро – можно готовить до 1,5 часа,

Гарнир и мясо в одной форме: как вкусно приготовить индейку с картофелем на ужин

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты