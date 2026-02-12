Гарнир и мясо в одной форме: как вкусно приготовить индейку с картофелем на ужин
Для того, чтобы приготовить вкусный ужин, можно совместить мясо и овощи. Все эти компоненты стоит запечь. Получится полноценное блюдо со всеми необходимыми компоненты для того, чтобы почувствовать сытость – совсем нежирное и очень аппетитное.
Идея приготовления запеченной индейки с картошкой в духовке опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- индейка (филе бедра или филе грудки) – 500 г
- картофель – 3-4 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
- масло – 40 мл.
- мука – 1,5 ст.л.
- томатная паста – 50 г
- вода или бульон – 300 мл.
- лавровый лист – 2 шт.
- соль, перец
- паприка или сушеный тимьян – по желанию
- немного сметаны
Способ приготовления:
1. Индейку нарезать средними кусочками.Картофель – крупнее, морковь кружочками, лук полукольцами.
2. Добавить измельченный чеснок, масло, муку, соль, перец, специи.
3. Томатную пасту смешать с водой или бульоном.
4. Залить все в форму. Хорошо перемешать.
5. Добавить лавровый лист, плотно накрыть фольгой (лучше в два слоя).
6. Запекать при температуре 180° примерно на час двадцать минут. Если используете филе грудки – достаточно 60-70 минут, чтобы не пересушить. Если бедро – можно готовить до 1,5 часа,
