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Газированные хрустящие малосольные огурцы за сутки: делимся рецептом закуски
Одна из самых вкусных домашних закусок – малосольные огурцы, которые готовятся проще простого. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют перед приготовление огурцы замочить в холодной воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных газированных малосольных огурцов.
Ингредиенты на 1,5-литровую банку с огурцами:
- 35 г соли
- 3 горошины душистого перца
- 1 лавровый лист
- 1 зубчик чеснока
- газированная артезианская вода
- укропные зонтики, листья вишни, хрен
Способ приготовления:
1. Помойте огурцы, переложите в банку вместе с зонтиками укропа, листьями вишни и хрена.
2. Смешайте специи и соль, добавьте к огурцам.
3. Залейте водой, накройте крышкой – и можно есть огурцы через сутки!
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