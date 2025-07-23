Одна из самых вкусных домашних закусок – малосольные огурцы, которые готовятся проще простого. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют перед приготовление огурцы замочить в холодной воде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных газированных малосольных огурцов.

Ингредиенты на 1,5-литровую банку с огурцами:

35 г соли

3 горошины душистого перца

1 лавровый лист

1 зубчик чеснока

газированная артезианская вода

укропные зонтики, листья вишни, хрен

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы, переложите в банку вместе с зонтиками укропа, листьями вишни и хрена.

2. Смешайте специи и соль, добавьте к огурцам.

3. Залейте водой, накройте крышкой – и можно есть огурцы через сутки!

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