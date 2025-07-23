Газированные хрустящие малосольные огурцы за сутки: делимся рецептом закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Газированные хрустящие малосольные огурцы за сутки: делимся рецептом закуски

Одна из самых вкусных домашних закусок – малосольные огурцы, которые готовятся проще простого. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют перед приготовление огурцы замочить в холодной воде.

Малосольные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных газированных малосольных огурцов.

Рецепт огурцов

Ингредиенты на 1,5-литровую банку с огурцами:

  • 35 г соли
  • 3 горошины душистого перца
  • 1 лавровый лист
  • 1 зубчик чеснока
  • газированная артезианская вода
  • укропные зонтики, листья вишни, хрен

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы, переложите в банку вместе с зонтиками укропа, листьями вишни и хрена.

Зелень для закуски

2. Смешайте специи и соль, добавьте к огурцам.

Специи для огурцов

3. Залейте водой, накройте крышкой – и можно есть огурцы через сутки!

Готовые огурцы

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