Капуста – один из главных осенних овощей, который хозяйки стараются сохранить до зимы или даже до следующего урожая. Однако часто уже через несколько недель после уборки кочаны теряют упругость, темнеют или начинают гнить. Основная причина этого – неправильное место хранения.

Чтобы капуста оставалась свежей и хрустящей месяцами, редакция FoodOboz расскажет, где ее точно нельзя держать.

Не храните капусту в холодильнике надолго

Самая распространенная ошибка – оставлять кочаны в холодильнике. В такой среде капуста быстро впитывает влагу и запахи других продуктов. Уже через месяц она начинает темнеть, терять свежесть и покрываться пятнами. Если нужно сохранить капусту дольше, холодильник подходит лишь для кратковременного периода – например, для одной или двух недель после покупки.

Сырые подвалы и влажные места – главные враги свежести

Даже если у вас есть подвал, это не всегда лучшее место для хранения. Высокая влажность, конденсат и недостаточная вентиляция быстро приводят к образованию плесени и гниению. Капуста любит прохладу, но не сырость, поэтому ставить ящики непосредственно на пол нельзя. Если же подвал сухой, лучше разложить кочаны на полках в один слой и обеспечить доступ воздуха.

Не оставляйте капусту возле других овощей и фруктов

Еще одна распространенная ошибка – держать капусту рядом с картофелем, свеклой или яблоками. Эти продукты выделяют влагу и газы, которые ускоряют порчу. Чтобы овощ сохранился дольше, его нужно разделить с другими культурами: можно завернуть каждый кочан в бумагу или пищевую пленку, а еще лучше – пересыпать опилками или песком.

Идеальные условия для хранения капусты

Капуста лучше всего чувствует себя в сухом, хорошо проветриваемом помещении без резких перепадов температуры. Ее можно разместить на застекленном балконе, в кладовке или даже в шкафу. Важно, чтобы было прохладно и без влаги. Некоторые хозяйки подвешивают кочаны за кочан или оставляют в ящиках хвостиком вниз – это позволяет овощу "дышать" и не преть.

Как избежать порчи капусты

Перед тем как закладывать урожай, обязательно проверьте кочаны – они должны быть плотными, без трещин и повреждений. Не стоит мыть капусту перед хранением, но ее желательно подсушить в теплом помещении. Если придерживаться этих простых правил, овощ спокойно пролежит несколько месяцев, не теряя вкуса и сочности.

