Свекла – неприхотливый, но в то же время чувствительный к условиям хранения овощ. Если положить ее не в то место, она быстро потеряет сочность, сморщится или начнет гнить. Поэтому важно знать, где именно не стоит держать этот корнеплод после уборки.

Редакция FoodOboz расскажет, где не стоит хранить свеклу, чтобы овощ не портился и долго хранился свежим.

Часто свекла начинает портиться именно из-за неправильного хранения. Если держать ее в теплой или влажной комнате, она теряет влагу, становится мягкой и невкусной. Поэтому хранить свеклу в кухонной тумбочке, возле батареи или просто в пакете на полу не стоит. Также не подходят места с перепадами температур или с плохой вентиляцией.

Худшее, что можно сделать – оставить свеклу в полиэтиленовом пакете без доступа воздуха. Влага внутри создаст идеальные условия для развития плесени. Если уж и используете пакет, обязательно оставляйте отверстие для воздухообмена.

Плохой вариант – хранить свеклу просто на балконе, если он открытый или не утепленный. В сильные морозы корнеплод перемерзнет, а при оттепели начнет пускать сок и гнить. Если же балкон застеклен и поддерживается стабильная температура, свеклу можно сложить в ящик, утепленный пенопластом, и пересыпать песком.

Также не стоит хранить свеклу рядом с овощами, которые быстро портятся или выделяют много влаги, например, с капустой или томатами. Это ускоряет процесс порчи.

Оптимальные условия хранения – это прохладное, темное и сухое место с постоянной температурой от 0 до +2°C. Лучше всего свекла хранится в погребе или подвале. Там ее можно положить в ящики с песком или даже разместить сверху на картофеле, чтобы свекла забирала лишнюю влагу.

Чтобы свекла дольше оставалась свежей и сочной, ее нужно правильно подготовить:

убрать остатки почвы

обрезать ботву, оставив маленький хвостик, и перебрать

поврежденные или подгнившие корнеплоды лучше сразу отложить.

Если у вас нет погреба, то холодильник – неплохая альтернатива. Главное – не класть овощ во влажный пакет. Лучше всего обернуть его бумагой или положить в сухой контейнер.

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