Гречневая крупа часто является обязательным продуктом в кухонных запасах. Ее удобно готовить, она хорошо сочетается со многими блюдами. Но лишь в том случае, если ее правильно хранить. Если положить гречку "куда удобно", а не туда, где стоит, есть риск, что она испортится гораздо раньше, чем вы планировали.

Чтобы не потерять качество крупы, редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках хранения гречки. Их важно избежать.

Существует несколько мест на кухне, которые совсем не подходят для хранения сухой гречки. Они либо способствуют накоплению влаги, либо создают слишком высокие температуры, либо провоцируют появление плесени и насекомых.

Худшие места для хранения гречки – подвал с сырым воздухом

Если влажность высокая, крупа может втянуть лишнюю влагу, из-за чего появляется плесень и неприятный запах.

Зона возле мойки или под раковиной

Постоянный контакт с влагой, брызгами воды и возможностью подтопления – все это может привести к порче крупы. Особенно, если упаковка не герметична.

Полка над плитой или духовкой

Температура в этом месте всегда повышенная. Воздействие тепла изменяет структуру крупы, может вызвать горький привкус или ускорить порчу.

Соседство с пряными продуктами

Гречка впитывает запахи, особенно если хранится в открытой или неплотно закрытой таре. Если рядом находится чеснок, лук или специи, крупа потеряет свой естественный аромат и вкус.

Подоконники или места возле окон

Свет и влага – главные враги крупы. Прямые солнечные лучи нагревают тару, а конденсат из окон способствует увлажнению. Результат – быстрая порча.

Обычные мешки или пакеты из магазина

Большинство упаковок, в которых продается гречка, не обеспечивают полной защиты. Даже неповрежденный пакет не гарантирует, что в крупу не попадет воздух или влага.

Холодильник

Несмотря на то, что это кажется безопасным местом, холодильник не подходит для хранения сухой гречки. Из-за постоянной влажности на стенках упаковки появляется конденсат. И впоследствии – плесень.

Как хранить гречку правильно

Чтобы крупа оставалась свежей долгое время, ее следует держать в сухом, темном и прохладном месте. Идеальный вариант – верхняя полка кухонного шкафа или кладовка. Гречку лучше пересыпать в стеклянную банку или контейнер с герметичной крышкой. Так вы защитите ее от влаги, запахов и насекомых. Не забывайте проверять запасы время от времени. Если появился посторонний запах, изменился цвет или внутри что-то шевелится – такую гречку лучше выбросить.

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