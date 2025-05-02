Яйца есть в холодильнике почти каждой хозяйки, но мало кто задумывается, что хранить их нужно правильно. Температура, влажность и даже место в холодильнике могут повлиять на срок годности. Иногда продукт портится раньше, чем указано на упаковке – причина часто кроется в неправильном хранении.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как избежать бесполезных затрат и сохранить качество яиц. Следует знать несколько простых правил.

Почему яйца могут испортиться раньше

Первое, что следует знать – яйцо имеет естественный защитный слой. Если его смыть, хранить продукт нужно не больше 12 дней. Именно поэтому вымытые яйца быстрее портятся – вода смывает пленку, защищающую от попадания воздуха и бактерий. Если все же нужно промыть яйцо, лучше сделать это непосредственно перед использованием.

Стоит ли держать яйца в дверце холодильника

Это одна из самых распространенных ошибок. Хранить яйца в специальном лотке на дверце – не самое лучшее решение. Эта часть холодильника больше подвергается колебаниям температуры из-за частого открывания. Поэтому яйца быстрее теряют свежесть и могут испортиться раньше.

Идеальные условия хранения

Температура – от 0 до +5°C. Это оптимально для сырых яиц в домашних условиях.

Место – средняя или нижняя полка холодильника, а не дверца.

Упаковка – лучше оставлять яйца в заводском контейнере. Картон защищает от ушибов и посторонних запахов.

Целостность скорлупы – если она треснула, яйцо следует использовать не позднее чем через 2 дня.

Срок хранения

Диетические яйца до 7 дней при комнатной температуре, после этого они считаются столовыми.

Столовые яйца хранятся до 25 дней при температуре не выше 25°C.

В промышленных условиях при температуре от – 2°C можно хранить яйца до 90 дней, но это невозможно дома.

Помытые яйца – не больше 12 дней.

Если холодильника нет, яйца можно держать максимум 2-3 дня и только при условии, что температура в помещении не превышает +20°C. В жару без холодильника продукт быстро теряет качество.

Дополнительные советы

Не ложите яйца возле сильно пахучих продуктов – они быстро впитывают запахи.

Не храните их рядом с рыбой, луком, чесноком.

Не держите яйца на солнце или у плиты – даже несколько часов может привести к порче.

Как определить, что яйцо испортилось

Резкий неприятный запах (тухлый или сероводородный).

Прозрачный жидкий белок вместо слегка мутного.

Изменение цвета белка после варки (синий или серый оттенок).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: