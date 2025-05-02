Где нельзя хранить яйца: продукт может испортиться

Екатерина Ягович
Кулинария
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Где нельзя хранить яйца: продукт может испортиться

Яйца есть в холодильнике почти каждой хозяйки, но мало кто задумывается, что хранить их нужно правильно. Температура, влажность и даже место в холодильнике могут повлиять на срок годности. Иногда продукт портится раньше, чем указано на упаковке – причина часто кроется в неправильном хранении.

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Редакция FoodOboz расскажет, как избежать бесполезных затрат и сохранить качество яиц. Следует знать несколько простых правил.

Где нельзя хранить яйца: продукт может испортиться

Почему яйца могут испортиться раньше

Первое, что следует знать – яйцо имеет естественный защитный слой. Если его смыть, хранить продукт нужно не больше 12 дней. Именно поэтому вымытые яйца быстрее портятся – вода смывает пленку, защищающую от попадания воздуха и бактерий. Если все же нужно промыть яйцо, лучше сделать это непосредственно перед использованием.

Стоит ли держать яйца в дверце холодильника

Где нельзя хранить яйца: продукт может испортиться

Это одна из самых распространенных ошибок. Хранить яйца в специальном лотке на дверце – не самое лучшее решение. Эта часть холодильника больше подвергается колебаниям температуры из-за частого открывания. Поэтому яйца быстрее теряют свежесть и могут испортиться раньше.

Идеальные условия хранения

Температура – от 0 до +5°C. Это оптимально для сырых яиц в домашних условиях.

Место – средняя или нижняя полка холодильника, а не дверца.

Упаковка – лучше оставлять яйца в заводском контейнере. Картон защищает от ушибов и посторонних запахов.

Где нельзя хранить яйца: продукт может испортиться

Целостность скорлупы – если она треснула, яйцо следует использовать не позднее чем через 2 дня.

Срок хранения

Диетические яйца до 7 дней при комнатной температуре, после этого они считаются столовыми.

Столовые яйца хранятся до 25 дней при температуре не выше 25°C.

В промышленных условиях при температуре от – 2°C можно хранить яйца до 90 дней, но это невозможно дома.

Помытые яйца – не больше 12 дней.

Если холодильника нет, яйца можно держать максимум 2-3 дня и только при условии, что температура в помещении не превышает +20°C. В жару без холодильника продукт быстро теряет качество.

Дополнительные советы

Где нельзя хранить яйца: продукт может испортиться
  • Не ложите яйца возле сильно пахучих продуктов – они быстро впитывают запахи.
  • Не храните их рядом с рыбой, луком, чесноком.
  • Не держите яйца на солнце или у плиты – даже несколько часов может привести к порче.

Как определить, что яйцо испортилось

  • Резкий неприятный запах (тухлый или сероводородный).
  • Прозрачный жидкий белок вместо слегка мутного.
  • Изменение цвета белка после варки (синий или серый оттенок).

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