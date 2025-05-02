Где нельзя хранить яйца: продукт может испортиться
Яйца есть в холодильнике почти каждой хозяйки, но мало кто задумывается, что хранить их нужно правильно. Температура, влажность и даже место в холодильнике могут повлиять на срок годности. Иногда продукт портится раньше, чем указано на упаковке – причина часто кроется в неправильном хранении.
Редакция FoodOboz расскажет, как избежать бесполезных затрат и сохранить качество яиц. Следует знать несколько простых правил.
Почему яйца могут испортиться раньше
Первое, что следует знать – яйцо имеет естественный защитный слой. Если его смыть, хранить продукт нужно не больше 12 дней. Именно поэтому вымытые яйца быстрее портятся – вода смывает пленку, защищающую от попадания воздуха и бактерий. Если все же нужно промыть яйцо, лучше сделать это непосредственно перед использованием.
Стоит ли держать яйца в дверце холодильника
Это одна из самых распространенных ошибок. Хранить яйца в специальном лотке на дверце – не самое лучшее решение. Эта часть холодильника больше подвергается колебаниям температуры из-за частого открывания. Поэтому яйца быстрее теряют свежесть и могут испортиться раньше.
Идеальные условия хранения
Температура – от 0 до +5°C. Это оптимально для сырых яиц в домашних условиях.
Место – средняя или нижняя полка холодильника, а не дверца.
Упаковка – лучше оставлять яйца в заводском контейнере. Картон защищает от ушибов и посторонних запахов.
Целостность скорлупы – если она треснула, яйцо следует использовать не позднее чем через 2 дня.
Срок хранения
Диетические яйца до 7 дней при комнатной температуре, после этого они считаются столовыми.
Столовые яйца хранятся до 25 дней при температуре не выше 25°C.
В промышленных условиях при температуре от – 2°C можно хранить яйца до 90 дней, но это невозможно дома.
Помытые яйца – не больше 12 дней.
Если холодильника нет, яйца можно держать максимум 2-3 дня и только при условии, что температура в помещении не превышает +20°C. В жару без холодильника продукт быстро теряет качество.
Дополнительные советы
- Не ложите яйца возле сильно пахучих продуктов – они быстро впитывают запахи.
- Не храните их рядом с рыбой, луком, чесноком.
- Не держите яйца на солнце или у плиты – даже несколько часов может привести к порче.
Как определить, что яйцо испортилось
- Резкий неприятный запах (тухлый или сероводородный).
- Прозрачный жидкий белок вместо слегка мутного.
- Изменение цвета белка после варки (синий или серый оттенок).
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