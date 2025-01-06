5 января православные верующие отмечают Крещенский Сочельник, что в народе еще называют Подвечерием Богоявления или Голодной кутьей. Крещенский Сочельник – это последний день рождественско-новогодних праздников.

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В это время принято подавать так называемую голодную кутью. Что это такое и как ее приготовить, рассказывает FoodOboz.

Ингредиенты

Пшеница – 1 ст.

Вода – 2-3 ст.

Масло растительное – 1 ст.л.

Мак – 100 гр

Изюм – 100 гр (по желанию)

Орехи – 100 гр (по желанию)

Мед – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. Промываем пшеницу и замачиваем ее в холодной воде минимум на несколько часов, а лучше – на ночь.

2. Выкладываем пшеницу в кастрюлю, заливаем водой, добавляем щепотку соли и ложку растительного масла. Отвариваем до готовности.

3. Мак промываем несколько раз в холодной воде. Ставим на огонь и постоянно помешивая выпариваем всю жидкость, пока мак не приобретет светло-серый цвет.

4. Перетираем мак любым удобным способом.

5. К отварной пшенице добавляем перетертый мак, измельченные орехи, изюм и мед. Густоту регулируем водой или компотом.

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