Голодная кутья на Крещение: как ее приготовить
5 января православные верующие отмечают Крещенский Сочельник, что в народе еще называют Подвечерием Богоявления или Голодной кутьей. Крещенский Сочельник – это последний день рождественско-новогодних праздников.
В это время принято подавать так называемую голодную кутью. Что это такое и как ее приготовить, рассказывает FoodOboz.
Ингредиенты
- Пшеница – 1 ст.
- Вода – 2-3 ст.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Мак – 100 гр
- Изюм – 100 гр (по желанию)
- Орехи – 100 гр (по желанию)
- Мед – 2-3 ст.л.
Способ приготовления
1. Промываем пшеницу и замачиваем ее в холодной воде минимум на несколько часов, а лучше – на ночь.
2. Выкладываем пшеницу в кастрюлю, заливаем водой, добавляем щепотку соли и ложку растительного масла. Отвариваем до готовности.
3. Мак промываем несколько раз в холодной воде. Ставим на огонь и постоянно помешивая выпариваем всю жидкость, пока мак не приобретет светло-серый цвет.
4. Перетираем мак любым удобным способом.
5. К отварной пшенице добавляем перетертый мак, измельченные орехи, изюм и мед. Густоту регулируем водой или компотом.
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