Голубцы на ужин по-новому: делимся простым рецептом с картофелем
Даже без мяса можно приготовить сытные и сочные голубцы на ужин. Для начинки используйте картофель С ним получится очень вкусно и бюджетно.
Ингредиенты:
- капуста средняя или крупная
- картофель чищенный – 1 кг.
- лук – 2 шт.
- перетертые помидоры или томат
- вода
- колбаса или сало – 300 г
- сметана – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Отпарить капусту, снять листья и срезать все лишнее.
2. Один лук измельчить и пожарить на растительном масле.
3. За это время натереть картофель на мелкой терке (слить сок, который пустил картофель, но отжимать не нужно) и переложить к луку).
4. Готовить на среднем огне 5-10 минут.
5. Сформировать голубцы.
6. На дно кастрюли налить немного масла и выложить листья, которые не понадобились и разложить плотно голубцы.
7. Залить водой с перетертыми томатами или томатом, чтобы покрыло блюдо.
8. Довести до кипения и тушить на небольшом огне около часа.
9. Для зажарки измельчить лук и колбасу, обжарить до золотистости и влить сливки или сметану.
10. Полить готовые голубцы.
