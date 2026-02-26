Даже без мяса можно приготовить сытные и сочные голубцы на ужин. Для начинки используйте картофель С ним получится очень вкусно и бюджетно.

Идея приготовления вкусных домашних голубцов с картофелем опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

капуста средняя или крупная

картофель чищенный – 1 кг.

лук – 2 шт.

перетертые помидоры или томат

вода

колбаса или сало – 300 г

сметана – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Отпарить капусту, снять листья и срезать все лишнее.

2. Один лук измельчить и пожарить на растительном масле.

3. За это время натереть картофель на мелкой терке (слить сок, который пустил картофель, но отжимать не нужно) и переложить к луку).

4. Готовить на среднем огне 5-10 минут.

5. Сформировать голубцы.

6. На дно кастрюли налить немного масла и выложить листья, которые не понадобились и разложить плотно голубцы.

7. Залить водой с перетертыми томатами или томатом, чтобы покрыло блюдо.

8. Довести до кипения и тушить на небольшом огне около часа.

9. Для зажарки измельчить лук и колбасу, обжарить до золотистости и влить сливки или сметану.

10. Полить готовые голубцы.

