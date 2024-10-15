С наступлением холодного сезона людям начинает хотеться отведать что-то более питательное, чем летом. Голубцы – это идеальный вариант осеннего блюда. Они вкусны, сочные, а также готовятся без особого труда.

Видео дня

Но фудблогер Ольга Рябенко решила пойти еще дальше. В своем Instagram она опубликовала рецепт приготовления голубцов по-новому. Это блюдо точно поразит и не оставит никого безразличным.

Ингредиенты для голубцов

Капуста – 600 гр

Лук – 1 шт

Соль

Перец

Морковь – 1 шт

Молотый кориандр – ½ ч.л.

Ингредиенты для кляра

Яйца – 2 шт

Сметана – 1,5 ст.л.

Соль

Перец

Паприка – ½ ч.л.

Мука – 20 гр

Способ приготовления

1. Отделите листья капусты и окуните в кипящую воду на 1 минуту. Срежьте жесткие части.

2. Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета.

3. Смешайте овощи с фаршем, добавьте соль и перец.

4. Выложите фарш на капусту, заверните.

5. Смешайте ингредиенты для кляра.

6. Обжарьте голубцы на среднем огне до золотистого цвета.

7. Подавайте со сметаной.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты голубцов: