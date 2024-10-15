Голубцы по-новому: как необычно приготовить традиционное блюдо
С наступлением холодного сезона людям начинает хотеться отведать что-то более питательное, чем летом. Голубцы – это идеальный вариант осеннего блюда. Они вкусны, сочные, а также готовятся без особого труда.
Но фудблогер Ольга Рябенко решила пойти еще дальше. В своем Instagram она опубликовала рецепт приготовления голубцов по-новому. Это блюдо точно поразит и не оставит никого безразличным.
Ингредиенты для голубцов
- Капуста – 600 гр
- Лук – 1 шт
- Соль
- Перец
- Морковь – 1 шт
- Молотый кориандр – ½ ч.л.
Ингредиенты для кляра
- Яйца – 2 шт
- Сметана – 1,5 ст.л.
- Соль
- Перец
- Паприка – ½ ч.л.
- Мука – 20 гр
Способ приготовления
1. Отделите листья капусты и окуните в кипящую воду на 1 минуту. Срежьте жесткие части.
2. Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета.
3. Смешайте овощи с фаршем, добавьте соль и перец.
4. Выложите фарш на капусту, заверните.
5. Смешайте ингредиенты для кляра.
6. Обжарьте голубцы на среднем огне до золотистого цвета.
7. Подавайте со сметаной.
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