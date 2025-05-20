Голубцы – очень вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для ужина. Но для того, чтобы начинка получилась действительно сочной, в фарш стоит добавить один простой ингредиент.

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Идея приготовления сытных и сочных голубцов на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Стоит добавить в фарш пшено.

Ингредиенты для начинки:

пшено – 250 г

фарш – 600 г

морковь – 1 крупная

лук – 2 шт. (средние)

соль, перец, приправа к фаршу – по вкусу

Ингредиенты для заливки:

томатная паста – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

вода – 500 мл.

сахар – 1 ст.л.

соль – по вкусу

лавровый лист

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Из капусты вырезать твердую серединку.

2. Поместить в миску.

3. Добавить немного воды.

4. Плотно накрыть пищевой пленкой и поставить в микроволновую печь на максимальную мощность на 5-7 минут. Скорость отпаривания зависит от размера капусты.

5. Разобрать на листочки и вырезать твердую часть.

6. Пшено промыть, залить кипятком и оставить на 20-30 минут под крышкой.

7. После этого воду слить, добавить к пшену фарш, половину зажарки, соль, перец, специи по вкусу.

8. Все тщательно перемешать и закрутить голубцы.

9. Выложить плотно друг возле друга и сделать заливку.

10. В голубцы добавить заливку так, чтобы полностью покрыть их сверху.

11. Добавить несколько кусочков сливочного масла, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне до готовности.

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