Голубцы по-новому: с чем приготовить популярное блюдо на ужин
Голубцы – очень вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для ужина. Но для того, чтобы начинка получилась действительно сочной, в фарш стоит добавить один простой ингредиент.
Идея приготовления сытных и сочных голубцов на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Стоит добавить в фарш пшено.
Ингредиенты для начинки:
- пшено – 250 г
- фарш – 600 г
- морковь – 1 крупная
- лук – 2 шт. (средние)
- соль, перец, приправа к фаршу – по вкусу
Ингредиенты для заливки:
- томатная паста – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- вода – 500 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- лавровый лист
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Из капусты вырезать твердую серединку.
2. Поместить в миску.
3. Добавить немного воды.
4. Плотно накрыть пищевой пленкой и поставить в микроволновую печь на максимальную мощность на 5-7 минут. Скорость отпаривания зависит от размера капусты.
5. Разобрать на листочки и вырезать твердую часть.
6. Пшено промыть, залить кипятком и оставить на 20-30 минут под крышкой.
7. После этого воду слить, добавить к пшену фарш, половину зажарки, соль, перец, специи по вкусу.
8. Все тщательно перемешать и закрутить голубцы.
9. Выложить плотно друг возле друга и сделать заливку.
10. В голубцы добавить заливку так, чтобы полностью покрыть их сверху.
11. Добавить несколько кусочков сливочного масла, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне до готовности.
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