Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда, а также для праздничного стола. Готовить их можно практически из любых продуктов, кроме мяса это могут быть овощи, бобовые, гречка, крабовые палочки, рыба, печень.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных крабовых котлет, которые будут вкуснее, чем мясные.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 400 г

Яйца 2 шт.

Сыр твердый 100 г

Лук 1 шт. (средний)

Чеснок 2 зубчика

Хлеб или батон 2 ломтика (можно заменить на панировочные сухари 3-4 ст.л.)

Молоко 50 мл (для замачивания хлеба)

Укроп или петрушка горстка

Соль, перец по вкусу

Мука или сухари для панировки

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Хлеб замочите в молоке. Крабовые палочки, лук, чеснок и зелень измельчите в блендере (можно перекрутить через мясорубку). Добавьте к массе яйца, тертый сыр, хлеб (отжатый от молока), соль и перец. Хорошо вымесите фарш.

2. Сформируйте котлетки, обваляйте их в муке или сухарях.

3. Обжарьте на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Будет очень вкусно с любым гарниром!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: