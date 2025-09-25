Гора котлет за копейки: рассказываем, из чего приготовить кроме мяса

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
54
Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда, а также для праздничного стола. Готовить их можно практически из любых продуктов, кроме мяса это могут быть овощи, бобовые, гречка, крабовые палочки, рыба, печень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных крабовых котлет, которые будут вкуснее, чем мясные. 

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 400 г
  • Яйца 2 шт.
  • Сыр твердый 100 г
  • Лук 1 шт. (средний)
  • Чеснок  2 зубчика
  • Хлеб или батон 2 ломтика (можно заменить на панировочные сухари 3-4 ст.л.)
  • Молоко 50 мл (для замачивания хлеба)
  • Укроп или петрушка  горстка
  • Соль, перец по вкусу
  • Мука или сухари для панировки
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Хлеб замочите в молоке. Крабовые палочки, лук, чеснок и зелень измельчите в блендере (можно перекрутить через мясорубку). Добавьте к массе яйца, тертый сыр, хлеб (отжатый от молока), соль и перец. Хорошо вымесите фарш.

2. Сформируйте котлетки, обваляйте их в муке или сухарях.

3. Обжарьте на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Будет очень вкусно с любым гарниром! 

