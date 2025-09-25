Гора котлет за копейки: рассказываем, из чего приготовить кроме мяса
Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда, а также для праздничного стола. Готовить их можно практически из любых продуктов, кроме мяса это могут быть овощи, бобовые, гречка, крабовые палочки, рыба, печень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных крабовых котлет, которые будут вкуснее, чем мясные.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 400 г
- Яйца 2 шт.
- Сыр твердый 100 г
- Лук 1 шт. (средний)
- Чеснок 2 зубчика
- Хлеб или батон 2 ломтика (можно заменить на панировочные сухари 3-4 ст.л.)
- Молоко 50 мл (для замачивания хлеба)
- Укроп или петрушка горстка
- Соль, перец по вкусу
- Мука или сухари для панировки
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Хлеб замочите в молоке. Крабовые палочки, лук, чеснок и зелень измельчите в блендере (можно перекрутить через мясорубку). Добавьте к массе яйца, тертый сыр, хлеб (отжатый от молока), соль и перец. Хорошо вымесите фарш.
2. Сформируйте котлетки, обваляйте их в муке или сухарях.
3. Обжарьте на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Будет очень вкусно с любым гарниром!
