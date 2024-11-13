Горчить не будет: как приготовить вкусный паштет из куриной печени, с луком и яблоком
Куриная печень – очень вкусный, бюджетный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусных, сытных теплых салатов, закусок, паштетов. Еще ее можно просто тушить с овощами на сковороде со сливами и яблоками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного паштета из куриной печени, с яблоком.
Ингредиенты:
- куриная печень 1 кг
- яблоко 1-2 шт.
- лук 1-2 шт.
- морковь 1-2 шт.
- масло сливочное 50 г
- соль, черный перец, сладкая паприка
Способ приготовления:
1. Очистите от пленок, помойте и нарежьте печень, немного обжарьте.
2. Порежьте лук, морковь и яблоки, добавьте к печени, добавьте специи и готовьте под крышкой 20 минут.
3. На отдельной сковороде на сливочном масле обжарьте лук порезанный полукольцами.
4. Перебейте печень с овощами, добавьте сливочное масло, перемешайте и выложите в подходящую посуду, сверху лук и поставьте в холодильник.
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