Куриная печень – очень вкусный, бюджетный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусных, сытных теплых салатов, закусок, паштетов. Еще ее можно просто тушить с овощами на сковороде со сливами и яблоками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного паштета из куриной печени, с яблоком.

Ингредиенты:

куриная печень 1 кг

яблоко 1-2 шт.

лук 1-2 шт.

морковь 1-2 шт.

масло сливочное 50 г

соль, черный перец, сладкая паприка

Способ приготовления:

1. Очистите от пленок, помойте и нарежьте печень, немного обжарьте.

2. Порежьте лук, морковь и яблоки, добавьте к печени, добавьте специи и готовьте под крышкой 20 минут.

3. На отдельной сковороде на сливочном масле обжарьте лук порезанный полукольцами.

4. Перебейте печень с овощами, добавьте сливочное масло, перемешайте и выложите в подходящую посуду, сверху лук и поставьте в холодильник.

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