Горчить не будет: как приготовить вкусный паштет из куриной печени, с луком и яблоком

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт паштета

Куриная печень – очень вкусный, бюджетный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусных, сытных теплых салатов, закусок, паштетов. Еще ее можно просто тушить с овощами на сковороде со сливами и яблоками.

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Что приготовить из печени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного паштета из куриной печени, с яблоком.

Рецепт паштета

Ингредиенты:

  • куриная печень 1 кг
  • яблоко 1-2 шт.
  • лук 1-2 шт.
  • морковь 1-2 шт.
  • масло сливочное 50 г
  • соль, черный перец, сладкая паприка

Способ приготовления:

1. Очистите от пленок, помойте и нарежьте печень, немного обжарьте.

Печень для блюда

2. Порежьте лук, морковь и яблоки, добавьте к печени, добавьте специи и готовьте под крышкой 20 минут. 

Овощи и печень

3. На отдельной сковороде на сливочном масле обжарьте лук порезанный полукольцами.

Приготовление паштета

4. Перебейте печень с овощами, добавьте сливочное масло, перемешайте и выложите в подходящую посуду, сверху лук и поставьте в холодильник.

Готовый паштет

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