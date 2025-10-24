Гороховый суп – одно из тех блюд, которое согревает и надолго дарит ощущение сытости. Его легко приготовить из простых продуктов, а результат всегда получается насыщенным и ароматным. Такой суп подходит и в будни, и на семейный ужин, особенно если дополнить его копченым мясом и хрустящими гренками. Главное – правильно сварить горох и не спешить с приготовлением.

Идея приготовления горохового супа с копчеными крылышками на ужин опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

вода – 1,5 л.

горох сухой – 100 г

копченые куриные крылышки – 3 шт.

куриное филе – 1 шт.

картофель – 2 средние

лук – 1 средний

морковь – 1 средняя

чеснок – 1 зубчик

соль, перец, лавровый лист – по вкусу

петрушка, хлебные гренки – для подачи

Способ приготовления:

1. Горох промойте под холодной водой и высыпьте в кастрюлю.

2. Добавьте нарезанный кубиками картофель и куриное филе.

3. Влейте примерно 1,5-2 литра воды, посолите, поперчите и положите лавровый лист.

4. Варите на слабом огне около одного часа, пока горох не станет мягким. Если хотите густой суп, оставьте вариться немного дольше.

5. Тем временем лук нарежьте мелко, морковь натрите на мелкой терке и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

6. Добавьте зажарку в кастрюлю, положите копченые крылышки и выдавите чеснок. Варите еще около 20 минут, чтобы все вкусы хорошо соединились.

7. Подавайте горячим, присыпав мелко нарезанной петрушкой и добавив хрустящие гренки.

