Гороховый суп с ребрами: как правильно готовить, чтобы горох хорошо сварился

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт супа

Один из самых вкусных и сытных домашних супов – гороховый. Для того, чтобы горох после приготовления был мягким и быстро сварился, его нужно на ночь замочить в воде, добавив соду. 

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Гороховый суп с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного горохового супа, со специями и ребрами. 

Вкусный гороховый суп

Ингредиенты: 

  • копченые ребра – 400 г
  • колотый горох – 500 г
  • картофель большой – 3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • соль
  • зелень по желанию
  • сухарики для подачи
  • вода – 2,5 л

Способ приготовления: 

1. Горох промойте, залейте водой примерно на 1 час.

Горох для супа

2. В кастрюлю кладем ребра, целую морковку, луковицу, нарезанный картофель и горох, заливаем водой и варим до полной готовности гороха, не забываем снимать пенку. Затем из кастрюли достаем морковь, лук, ребра разберите от костей, а мясо нарежьте.

Из чего сварить бульон для супа

3. На предварительно разогретой сковороде делаем поджарку из натертой моркови и лука. Выкладываем овощи и нарезанное мясо в суп и варим еще 10-15 минут, регулируем густоту супа водой.

Овощная зажарка

4. В конце добавляем приправу, перемешиваем.

Гороховый суп

Подавайте суп с зеленью и сухариками!

Готовое блюдо

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