Гороховый суп с ребрами: как правильно готовить, чтобы горох хорошо сварился
Один из самых вкусных и сытных домашних супов – гороховый. Для того, чтобы горох после приготовления был мягким и быстро сварился, его нужно на ночь замочить в воде, добавив соду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного горохового супа, со специями и ребрами.
Ингредиенты:
- копченые ребра – 400 г
- колотый горох – 500 г
- картофель большой – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- соль
- зелень по желанию
- сухарики для подачи
- вода – 2,5 л
Способ приготовления:
1. Горох промойте, залейте водой примерно на 1 час.
2. В кастрюлю кладем ребра, целую морковку, луковицу, нарезанный картофель и горох, заливаем водой и варим до полной готовности гороха, не забываем снимать пенку. Затем из кастрюли достаем морковь, лук, ребра разберите от костей, а мясо нарежьте.
3. На предварительно разогретой сковороде делаем поджарку из натертой моркови и лука. Выкладываем овощи и нарезанное мясо в суп и варим еще 10-15 минут, регулируем густоту супа водой.
4. В конце добавляем приправу, перемешиваем.
Подавайте суп с зеленью и сухариками!
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