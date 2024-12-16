Гороховый суп

Один из самых вкусных и сытных домашних супов – гороховый. Для того, чтобы горох после приготовления был мягким и быстро сварился, его нужно на ночь замочить в воде, добавив соду.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного горохового супа, со специями и ребрами.

Ингредиенты:

копченые ребра – 400 г

колотый горох – 500 г

картофель большой – 3 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

соль

зелень по желанию

сухарики для подачи

вода – 2,5 л

Способ приготовления:

1. Горох промойте, залейте водой примерно на 1 час.

2. В кастрюлю кладем ребра, целую морковку, луковицу, нарезанный картофель и горох, заливаем водой и варим до полной готовности гороха, не забываем снимать пенку. Затем из кастрюли достаем морковь, лук, ребра разберите от костей, а мясо нарежьте.

3. На предварительно разогретой сковороде делаем поджарку из натертой моркови и лука. Выкладываем овощи и нарезанное мясо в суп и варим еще 10-15 минут, регулируем густоту супа водой.

4. В конце добавляем приправу, перемешиваем.

Подавайте суп с зеленью и сухариками!

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