Свиные ребрышки могут быть отличным блюдом для любого праздничного стола. Готовить их можно по-разному: тушить в духовке, жарить на сковороде и готовить на огне.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных свиных ребер во вкусном соусе.

Ингредиенты:

Ребра свинина – 1,5 кг

Корица – 0,5 ст.л.

Перец горошком (брала смесь) – 15-18 горошин

Гвоздика – 1 ч.л.

Перец Чили – 1 ч.л.

Горчица зернами – 0,5 ст. л.

Если есть, то добавьте немного бадьяную пару звездочек

Соль

Сок ананаса – 1 л.

Чеснок – 3-4 зуб.

Соус барбекю – 150 г

Способ приготовления:

1. Для начала ребра делим на сегменты по 2-3 шт.

2. Складываем в кастрюлю, в которой будем тушить их, добавляем специи. Заливаем соком, добавляем чеснок и варим примерно 1 час. На этом этапе можно попробовать и добавить больше специй, которые вам нравятся. Главное – не переварить ребра, потому что развалятся!

3. Даем им остыть и оставляем 50 г жидкости, в которой варились ребра. Эту пряную смесь смешаем с барбекю. Это и будет ваш соус для смазки.

4. Ребра выкладываем на решетку для мангала и на не сильно большом жаре прожариваем ребра с двух сторон. Должно вытопиться остальные жира, хорошо прогреться мясо и немного зарумяниться.

5. Далее обильно смазываем ребра соусом и жарим с двух сторон, но так, чтобы мясо не подгорело.

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