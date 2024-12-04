Горячие блюда для новогоднего стола: рецепт самых вкусных свиных ребрышек в соусе
Свиные ребрышки могут быть отличным блюдом для любого праздничного стола. Готовить их можно по-разному: тушить в духовке, жарить на сковороде и готовить на огне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных свиных ребер во вкусном соусе.
Ингредиенты:
- Ребра свинина – 1,5 кг
- Корица – 0,5 ст.л.
- Перец горошком (брала смесь) – 15-18 горошин
- Гвоздика – 1 ч.л.
- Перец Чили – 1 ч.л.
- Горчица зернами – 0,5 ст. л.
- Если есть, то добавьте немного бадьяную пару звездочек
- Соль
- Сок ананаса – 1 л.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Соус барбекю – 150 г
Способ приготовления:
1. Для начала ребра делим на сегменты по 2-3 шт.
2. Складываем в кастрюлю, в которой будем тушить их, добавляем специи. Заливаем соком, добавляем чеснок и варим примерно 1 час. На этом этапе можно попробовать и добавить больше специй, которые вам нравятся. Главное – не переварить ребра, потому что развалятся!
3. Даем им остыть и оставляем 50 г жидкости, в которой варились ребра. Эту пряную смесь смешаем с барбекю. Это и будет ваш соус для смазки.
4. Ребра выкладываем на решетку для мангала и на не сильно большом жаре прожариваем ребра с двух сторон. Должно вытопиться остальные жира, хорошо прогреться мясо и немного зарумяниться.
5. Далее обильно смазываем ребра соусом и жарим с двух сторон, но так, чтобы мясо не подгорело.
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