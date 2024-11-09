Готовимся к Рождеству заранее! Лучший рецепт вкусного штоллена, который украсит ваш праздник
Штоллен – это очень вкусная и ароматная традиционная рождественская выпечка, пришедшая к нам из Германии. Чаще это блюдо подают на Рождество и им смакует целая семья.
Как правильно приготовить штоллен точно знает фудблогер с ником inna tarasjuk. В Instagram она рассказала, что для этого понадобится, а также подробно описала весь процесс.
Ингредиенты для теста
- Мука – 500 гр
- Сухие дрожжи – 12 гр или прессованные – 36 гр
- Молоко – 150 мл
- Апельсиновый сок – 100 мл
- Сахар – 120 гр
- Сливочное масло 82,5% – 210 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Цедра апельсина – 1 шт
- Корица – 7 гр
- Молотый имбирь – 4 гр
- Ваниль
- Соль – 3 гр
Дополнительные ингредиенты
- Изюм – 300 гр
- Клюква – 150 гр
- Миндаль – 120 гр
- Ром или коньяк – 150 мл
- Марципан – по желанию
Ингредиенты для декора
- Сливочное масло 82,5% – 50 гр
- Сахарная пудра – 150 гр
Способ приготовления
1.В чаше миксера смешать сухие ингредиенты.
2. Добавить молоко, цедру, начать замешивать и добавить апельсиновый сок.
3. Вымесить достаточно мягкое тесто. Добавить масло и вымесить в эластичное не липкое тесто.
4. Добавить сухофрукты и измельченные орехи.
5. Вымешайте до объединения. Тесто переложить в чистую емкость, накрыть и оставить на ферментацию в теплом месте на 2-4 часа.
6. Готовое тесто выкладываем на рабочую поверхность, разделить на 2 части. Каждую часть раскатайте в овал.
7. Левой частью накрыть правую, не доставая до края на 1 см.
8. Если используете марципан – его кладем внутрь.
9. Переложить на противень. Накрыть кухонным полотенцем и оставить на 40-60 минут на ферментацию.
10. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке в течение 35-45 минут. Штоллен должен немного подрасти и хорошо подрумяниться.
11. Горячий штоллен смазываем растопленным маслом. Когда остынет – плотно обсыпаем пудрой,
12. Упаковать в пергамент и пленку.
13. Штоллен может храниться несколько месяцев.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты штолена.