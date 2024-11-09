Готовимся к Рождеству заранее! Лучший рецепт вкусного штоллена, который украсит ваш праздник

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Готовимся к Рождеству заранее! Лучший рецепт вкусного штоллена, который украсит ваш праздник

Штоллен – это очень вкусная и ароматная традиционная рождественская выпечка, пришедшая к нам из Германии. Чаще это блюдо подают на Рождество и им смакует целая семья.

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Как правильно приготовить штоллен точно знает фудблогер с ником inna tarasjuk. В Instagram она рассказала, что для этого понадобится, а также подробно описала весь процесс.

Готовимся к Рождеству заранее! Лучший рецепт вкусного штоллена, который украсит ваш праздник

Ингредиенты для теста

  • Мука – 500 гр
  • Сухие дрожжи – 12 гр или прессованные – 36 гр
  • Молоко – 150 мл
  • Апельсиновый сок – 100 мл
  • Сахар – 120 гр
  • Сливочное масло 82,5% – 210 гр
  • Цедра лимона – 1 шт
  • Цедра апельсина – 1 шт
  • Корица – 7 гр
  • Молотый имбирь – 4 гр
  • Ваниль
  • Соль – 3 гр

Дополнительные ингредиенты

  • Изюм – 300 гр
  • Клюква – 150 гр
  • Миндаль – 120 гр
  • Ром или коньяк – 150 мл
  • Марципан – по желанию

Ингредиенты для декора

  • Сливочное масло 82,5% – 50 гр
  • Сахарная пудра – 150 гр

Способ приготовления

1.В чаше миксера смешать сухие ингредиенты.

2. Добавить молоко, цедру, начать замешивать и добавить апельсиновый сок.

Готовимся к Рождеству заранее! Лучший рецепт вкусного штоллена, который украсит ваш праздник

3. Вымесить достаточно мягкое тесто. Добавить масло и вымесить в эластичное не липкое тесто.

4. Добавить сухофрукты и измельченные орехи.

Готовимся к Рождеству заранее! Лучший рецепт вкусного штоллена, который украсит ваш праздник

5. Вымешайте до объединения. Тесто переложить в чистую емкость, накрыть и оставить на ферментацию в теплом месте на 2-4 часа.

6. Готовое тесто выкладываем на рабочую поверхность, разделить на 2 части. Каждую часть раскатайте в овал.

7. Левой частью накрыть правую, не доставая до края на 1 см.

8. Если используете марципан – его кладем внутрь.

Готовимся к Рождеству заранее! Лучший рецепт вкусного штоллена, который украсит ваш праздник

9. Переложить на противень. Накрыть кухонным полотенцем и оставить на 40-60 минут на ферментацию.

10. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке в течение 35-45 минут. Штоллен должен немного подрасти и хорошо подрумяниться.

11. Горячий штоллен смазываем растопленным маслом. Когда остынет – плотно обсыпаем пудрой,

12. Упаковать в пергамент и пленку.

13. Штоллен может храниться несколько месяцев.

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