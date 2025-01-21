Гречка по-купечески: как приготовить полезное и сытное блюдо для обеда и ужина
Гречка – одна из самых полезных и вкусных круп, которая может быть основой для супов, каш. Еще из нее можно сделать вкусные гречаники с мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с мясным фаршем и овощной зажаркой.
Ингредиенты:
- фарш 500г
- гречка 1,5 стакана
- лук 1 шт
- морковь 1 шт
- масло для жарки
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Очищаем от кожуры морковь и лук, морковь натираем на крупной терке, а лук мелко нарезаем. Поджариваем зажарку в достаточном количестве масла до золотистости.
2. Добавляем к зажарке фарш (у меня говядина + свинина) и 0,5 стакана воды. Перемешиваем до объединения и солим/перчим по вкусу.
3. Жарим смесь зажарки и фарша 10-12 минут и добавляем гречку. Вливаем воду (на 1 стакан гречихи 2 стакана воды) и накрываем крышкой.
4. Тушим до готовности 15-20 минут.
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