Из кабачков можно готовить не только оладьи и салаты, рагу, но еще их можно очень вкусно замариновать, стушить с овощами и мясом, а также вкусно нафаршировать.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких хачапури из кабачков, с сыром и и рисовой мукой.

Ингредиенты:

Кабачок (в отжатом виде) 150 г

Яйца 2 шт

Легкий сыр 100 г

Разрыхлитель 1/2 ч.л

Мука рисовая 2-3 ст.л

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите, отожмите жидкость, добавьте одно яйцо и белок от второго яйца. Добавить разрыхлитель, муку, 50 г натертого сыра, перемешайте.

2. Сформируйте "лодочку" из теста, выпекайте при 190С, минут 15.

3. После посыпать оставшимся сыром 50 г и выложите в середину желток. Поставьте в духовку еще на 5 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: