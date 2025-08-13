Все рецепты
Хачапури из кабачков и сыра: самый простой рецепт оригинального блюда
Из кабачков можно готовить не только оладьи и салаты, рагу, но еще их можно очень вкусно замариновать, стушить с овощами и мясом, а также вкусно нафаршировать.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких хачапури из кабачков, с сыром и и рисовой мукой.
Ингредиенты:
- Кабачок (в отжатом виде) 150 г
- Яйца 2 шт
- Легкий сыр 100 г
- Разрыхлитель 1/2 ч.л
- Мука рисовая 2-3 ст.л
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите, отожмите жидкость, добавьте одно яйцо и белок от второго яйца. Добавить разрыхлитель, муку, 50 г натертого сыра, перемешайте.
2. Сформируйте "лодочку" из теста, выпекайте при 190С, минут 15.
3. После посыпать оставшимся сыром 50 г и выложите в середину желток. Поставьте в духовку еще на 5 минут.
