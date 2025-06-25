Вкусное хачапури с сыром можно очень вкусно приготовить на сковородке. Для такого блюда вам понадобится всего 15 минут, что идеально для моментов, когда нужно быстро приготовить что-то на обед.

Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Из сыра выберите именно сулугуни – он прекрасно плавится и недорогой.

Ингредиенты:

яйцо куриное – 1 шт.

молоко – 200 г

мука цельнозерновая – 100 г

сыр сулугуни – 80-100 г.

соль – щепотка.

сахар – щепотка.

разрыхлитель – ½ ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, молоко, соль, сахар и разрыхлитель.

3. Добавить муку и тертый сыр.

4. Еще раз тщательно перемешать.

5. Выложить тесто на разогретую сковородку, смазанную растительным маслом.

6. Готовить под крышкой 5-7 минут, на маленьком огне.

7. Перевернуть с помощью крышки или тарелки и готовить еще 2-3 минуты.

8. По желанию смазать сливочным маслом.

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