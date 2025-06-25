Хачапури на обед за 15 минут: готовится быстро на сковородке
Вкусное хачапури с сыром можно очень вкусно приготовить на сковородке. Для такого блюда вам понадобится всего 15 минут, что идеально для моментов, когда нужно быстро приготовить что-то на обед.
Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Из сыра выберите именно сулугуни – он прекрасно плавится и недорогой.
Ингредиенты:
- яйцо куриное – 1 шт.
- молоко – 200 г
- мука цельнозерновая – 100 г
- сыр сулугуни – 80-100 г.
- соль – щепотка.
- сахар – щепотка.
- разрыхлитель – ½ ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать яйцо, молоко, соль, сахар и разрыхлитель.
3. Добавить муку и тертый сыр.
4. Еще раз тщательно перемешать.
5. Выложить тесто на разогретую сковородку, смазанную растительным маслом.
6. Готовить под крышкой 5-7 минут, на маленьком огне.
7. Перевернуть с помощью крышки или тарелки и готовить еще 2-3 минуты.
8. По желанию смазать сливочным маслом.
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