Хачапури с сыром на сковородке: делимся ленивым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
249
Хачапури с сыром на сковородке: делимся ленивым рецептом

Хачапури с сыром можно легко приготовить просто на сковородке. Сделайте элементарное тесто, которое прекрасно сочетается с нежной творожной начинкой. Для основы понадобится кефир.

Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке опубликована на странице фудблогера brzak kristina в Instagram.

Хачапури с сыром на сковородке: делимся ленивым рецептом

Ингредиенты:

  • 450 г муки
  • 280 г кефира
  • 1 яйцо
  • 18 г растительного масла
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • пакетик разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

  • 200 г моцареллы
  • 200 г сулугуни

Способ приготовления:

Хачапури с сыром на сковородке: делимся ленивым рецептом

1. Для теста смешать кефир с яйцом, солью, сахаром и маслом.

2. Муку смешать с разрыхлителем и вмешать в кефирно-яичную смесь.

Хачапури с сыром на сковородке: делимся ленивым рецептом

3. Замешать тесто и оставить отдохнуть.

4. Сыр натереть на крупную терку.

Хачапури с сыром на сковородке: делимся ленивым рецептом

5. Тесто поделить на 4 части.

6. Раскатать каждую в круг, выложить в центр шарик из сыра, защипать края и еще раз раскатать.

Хачапури с сыром на сковородке: делимся ленивым рецептом

7. Обжарить на сухой сковородке с двух сторон. Готовое хачапури смазать сливочным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты