Хачапури с сыром можно легко приготовить просто на сковородке. Сделайте элементарное тесто, которое прекрасно сочетается с нежной творожной начинкой. Для основы понадобится кефир.

Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке опубликована на странице фудблогера brzak kristina в Instagram.

Ингредиенты:

450 г муки

280 г кефира

1 яйцо

18 г растительного масла

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

пакетик разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

200 г моцареллы

200 г сулугуни

Способ приготовления:

1. Для теста смешать кефир с яйцом, солью, сахаром и маслом.

2. Муку смешать с разрыхлителем и вмешать в кефирно-яичную смесь.

3. Замешать тесто и оставить отдохнуть.

4. Сыр натереть на крупную терку.

5. Тесто поделить на 4 части.

6. Раскатать каждую в круг, выложить в центр шарик из сыра, защипать края и еще раз раскатать.

7. Обжарить на сухой сковородке с двух сторон. Готовое хачапури смазать сливочным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: