Хачапури с сыром на сковородке: делимся ленивым рецептом
Хачапури с сыром можно легко приготовить просто на сковородке. Сделайте элементарное тесто, которое прекрасно сочетается с нежной творожной начинкой. Для основы понадобится кефир.
Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке опубликована на странице фудблогера brzak kristina в Instagram.
Ингредиенты:
- 450 г муки
- 280 г кефира
- 1 яйцо
- 18 г растительного масла
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- пакетик разрыхлителя
Ингредиенты для начинки:
- 200 г моцареллы
- 200 г сулугуни
Способ приготовления:
1. Для теста смешать кефир с яйцом, солью, сахаром и маслом.
2. Муку смешать с разрыхлителем и вмешать в кефирно-яичную смесь.
3. Замешать тесто и оставить отдохнуть.
4. Сыр натереть на крупную терку.
5. Тесто поделить на 4 части.
6. Раскатать каждую в круг, выложить в центр шарик из сыра, защипать края и еще раз раскатать.
7. Обжарить на сухой сковородке с двух сторон. Готовое хачапури смазать сливочным маслом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: