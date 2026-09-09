Хек по-королевски на ужин: как вкусно приготовить рыбу

Если хочется приготовить хек по-интереснее, чем просто пожарить его на сковороде, стоит запечь рыбу с овощами, сметаной и сыром. Такой способ приготовления не требует сложных кулинарных приёмов: достаточно выложить все ингредиенты в форму слоями и поставить в духовку. Лук и морковь придают блюду приятный вкус, сметанный соус делает его более сочным, а сыр после запекания образует румяную корочку.

Идея приготовления хека по-королевски опубликована на странице ira.polozok в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 800 г

лук – 2 шт.

морковь – 1-2 шт.

твёрдый сыр – 120-150 г

сметана – 3-4 ст.л.

яйца – 2 шт.

лимонный сок – 1-2 ч.л., по желанию

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

растительное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Хек разморозьте, промойте и хорошо просушите. Рыбу посолите и поперчите. По желанию сбрызните лимонным соком, чтобы придать легкую кислинку.

2. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и слегка обжарьте овощи. Их не нужно сильно подрумянивать, достаточно довести до мягкости.

3. Для заливки смешайте яйца со сметаной и добавьте немного соли. Перемешайте до однородности. Именно эта смесь станет нежным соусом для рыбы во время запекания.

4. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите на дно кусочки хека, сверху распределите обжаренные лук и морковь. Залейте всё сметанно-яичной смесью, а затем равномерно посыпьте тёртым твёрдым сыром.

5. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 30 минут, пока сыр сверху не станет золотистым.

6. Готовую хеку подавайте горячей. Рыба хорошо сочетается с простыми гарнирами, а овощи и сырная корочка делают блюдо достаточно выразительным, чтобы подавать его как на обычный ужин, так и к праздничному столу.

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