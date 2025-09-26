Хек "По-царски" с картофелем и сырной "шапкой": вкуснее, чем лосось

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,4 т.
Хек 'По-царски' с картофелем и сырной 'шапкой': вкуснее, чем лосось

Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно жарить, тушить, запекать, готовить с овощами в духовке или просто варить. Если же вы будете ее жарить, лучший кляр для хека – мука, яйцо и специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с картофелем, которые готовятся вместе в духовке.

Ингредиенты:

  • Сметана
  • Сыр
  • Специи
  • Филе рыбы любое
  • Специи

Способ приготовления:

1. Картофель крупно натрите, заправьте специями и сметаной с натертым сыром.

2. Половину массы выложите в форму для запекания, смазанную сливочным маслом, сверху выложите филе замаринованной рыбы, сверху – вторую часть картофеля.

3. Накройте фольгой и в духовку на 35-40 минут при 180 С. В конце снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и готовьте уже без фольги 10-15 минут в духовке.

