Холодец из курицы, который точно застынет: простой рецепт на праздники

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Холодец из курицы получается в меру жирный и легкий. Но очень важно правильно приготовить бульон, чтобы он точно застыл. Для идеального результата воспользуйтесь следующим простым рецептом.

Идея приготовления вкусного домашнего холодца из курицы опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 кг. куриных четвертей
  • 2 луковицы
  • 1,5 моркови
  • 2,5 л воды
  • 2-3 ст.л. желатина (с горкой)
  • лавровые листья
  • специи по вкусу
  • 5-6 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

1. Куриные четвертинки замочите в холодной воде на 2-3 часа.

2. Морковь очистите и нарежьте на части, лук помойте и снимите только верхний слой.

3. Обжарьте овощи на сухой разогретой сковороде до румяности.

4. Переложите мясо, овощи и специи в большую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, снимите пену.

5. Варите на маленьком огне 3-4 часа.

6. Желатин залейте бульоном и дайте набухнуть.

7. Достаньте мясо и овощи, добавьте тертый чеснок и соль по вкусу.

8. Дайте настояться 15-20 минут.

9. Отделите мясо от костей и разложите по тарелкам.

10. Желатин растопите и добавьте в бульон, хорошо перемешайте, процедите и залейте мясо.

11. Поставьте холодец в холодильник на ночь.

