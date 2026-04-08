Холодец из курицы, который точно застынет: простой рецепт на праздники
Холодец из курицы получается в меру жирный и легкий. Но очень важно правильно приготовить бульон, чтобы он точно застыл. Для идеального результата воспользуйтесь следующим простым рецептом.
Идея приготовления вкусного домашнего холодца из курицы опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг. куриных четвертей
- 2 луковицы
- 1,5 моркови
- 2,5 л воды
- 2-3 ст.л. желатина (с горкой)
- лавровые листья
- специи по вкусу
- 5-6 зубчиков чеснока
Способ приготовления:
1. Куриные четвертинки замочите в холодной воде на 2-3 часа.
2. Морковь очистите и нарежьте на части, лук помойте и снимите только верхний слой.
3. Обжарьте овощи на сухой разогретой сковороде до румяности.
4. Переложите мясо, овощи и специи в большую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, снимите пену.
5. Варите на маленьком огне 3-4 часа.
6. Желатин залейте бульоном и дайте набухнуть.
7. Достаньте мясо и овощи, добавьте тертый чеснок и соль по вкусу.
8. Дайте настояться 15-20 минут.
9. Отделите мясо от костей и разложите по тарелкам.
10. Желатин растопите и добавьте в бульон, хорошо перемешайте, процедите и залейте мясо.
11. Поставьте холодец в холодильник на ночь.
