Холодец из курицы получается в меру жирный и легкий. Но очень важно правильно приготовить бульон, чтобы он точно застыл. Для идеального результата воспользуйтесь следующим простым рецептом.

Идея приготовления вкусного домашнего холодца из курицы опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг. куриных четвертей

2 луковицы

1,5 моркови

2,5 л воды

2-3 ст.л. желатина (с горкой)

лавровые листья

специи по вкусу

5-6 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

1. Куриные четвертинки замочите в холодной воде на 2-3 часа.

2. Морковь очистите и нарежьте на части, лук помойте и снимите только верхний слой.

3. Обжарьте овощи на сухой разогретой сковороде до румяности.

4. Переложите мясо, овощи и специи в большую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, снимите пену.

5. Варите на маленьком огне 3-4 часа.

6. Желатин залейте бульоном и дайте набухнуть.

7. Достаньте мясо и овощи, добавьте тертый чеснок и соль по вкусу.

8. Дайте настояться 15-20 минут.

9. Отделите мясо от костей и разложите по тарелкам.

10. Желатин растопите и добавьте в бульон, хорошо перемешайте, процедите и залейте мясо.

11. Поставьте холодец в холодильник на ночь.

