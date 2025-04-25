Хорошо держат форму и без яйца: как приготовить идеальные куриные котлеты для сытного обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
75
Хорошо держат форму и без яйца: как приготовить идеальные куриные котлеты для сытного обеда

Если вы готовите котлеты из диетического куриного филе, не стоит беспокоиться о том, что они получатся сухие. Нужно просто добавить правильные ингредиенты в фарш. А от яйца стоит отказаться, потому что этот ингредиент только вредит нежному фаршу.

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О том, как приготовить сочные котлеты из курицы на обед, рассказала фудблогер Дарья с ником recepti dariko в Instagram. Изделия будут идеально держать форму.

Хорошо держат форму и без яйца: как приготовить идеальные куриные котлеты для сытного обеда

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт (600 г)
  • сыр – 100 г
  • панировочные сухари – 1 ст.л.
  • лук большой – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • масло – 50 г
  • соль, перец
  • специи
  • масло

Способ приготовления:

Хорошо держат форму и без яйца: как приготовить идеальные куриные котлеты для сытного обеда

1. Лук и чеснок положить в чашу блендера, взбить.

2. Добавить куриное филе кубикакмы и также взбить до однородности.

Хорошо держат форму и без яйца: как приготовить идеальные куриные котлеты для сытного обеда

3. Добавить соль, перец и масло.

4. Хорошо перемешать.

Хорошо держат форму и без яйца: как приготовить идеальные куриные котлеты для сытного обеда

5. Натереть моцареллу.

6. Добавить панировочные сухари и любимые специи.

Хорошо держат форму и без яйца: как приготовить идеальные куриные котлеты для сытного обеда

7. Вымешать тесто и сформовать котлеты.

Хорошо держат форму и без яйца: как приготовить идеальные куриные котлеты для сытного обеда

8. Жарить котлеты на масле, на среднем огне по обе стороны.

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