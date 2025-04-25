Хорошо держат форму и без яйца: как приготовить идеальные куриные котлеты для сытного обеда
Если вы готовите котлеты из диетического куриного филе, не стоит беспокоиться о том, что они получатся сухие. Нужно просто добавить правильные ингредиенты в фарш. А от яйца стоит отказаться, потому что этот ингредиент только вредит нежному фаршу.
О том, как приготовить сочные котлеты из курицы на обед, рассказала фудблогер Дарья с ником recepti dariko в Instagram. Изделия будут идеально держать форму.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт (600 г)
- сыр – 100 г
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- лук большой – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- масло – 50 г
- соль, перец
- специи
- масло
Способ приготовления:
1. Лук и чеснок положить в чашу блендера, взбить.
2. Добавить куриное филе кубикакмы и также взбить до однородности.
3. Добавить соль, перец и масло.
4. Хорошо перемешать.
5. Натереть моцареллу.
6. Добавить панировочные сухари и любимые специи.
7. Вымешать тесто и сформовать котлеты.
8. Жарить котлеты на масле, на среднем огне по обе стороны.
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