Хрустящая цветная капуста в духовке: готовится 15 минут
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Цветная капуста может служить не только гарниром, но и полноценной горячей закуской. Если запечь её в панировке с твёрдым сыром, сверху образуется румяная хрустящая корочка, а внутри овощ остаётся мягким. На приготовление уходит совсем немного времени, поэтому такой рецепт подойдет для быстрого домашнего обеда или ужина.
Идея приготовления хрустящей цветной капусты в духовке опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста – необходимое количество
- яйца – несколько штук, в зависимости от количества капусты
- панировочные сухари – для панировки
- твёрдый сыр – для сырной корочки
- паприка – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и хорошо промойте. Положите ее в кастрюлю с подсоленной водой, доведите до кипения и проварите примерно 5 минут. Долго варить овощ не нужно, ведь он ещё будет готовиться в духовке.
2. Тем временем приготовьте панировку. Твердый сыр измельчите в мелкую крошку или натрите на терке. Смешайте его с панировочными сухарями и паприкой.
3. По желанию добавьте немного черного молотого перца, чтобы корочка получилась более ароматной.
4. Отварную цветную капусту выньте из воды и дайте лишней влаге стечь.
5. Каждое соцветие сначала окуните в взбитое яйцо, а затем обваляйте в сырной панировке. Важно, чтобы смесь хорошо покрыла капусту со всех сторон.
6. Подготовленные соцветия выложите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 15 минут, пока панировка не станет золотистой и хрустящей.
7. Готовую цветную капусту лучше всего подавать горячей. Внутри она остается нежной, а сырно-сухарная корочка придает блюду приятный хруст. Такая запеченная цветная капуста может стать быстрым гарниром, легкой закуской или дополнением к основному блюду.
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