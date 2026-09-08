Хрустящая цветная капуста в духовке: готовится 15 минут

Цветная капуста может служить не только гарниром, но и полноценной горячей закуской. Если запечь её в панировке с твёрдым сыром, сверху образуется румяная хрустящая корочка, а внутри овощ остаётся мягким. На приготовление уходит совсем немного времени, поэтому такой рецепт подойдет для быстрого домашнего обеда или ужина.

Идея приготовления хрустящей цветной капусты в духовке опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – необходимое количество

яйца – несколько штук, в зависимости от количества капусты

панировочные сухари – для панировки

твёрдый сыр – для сырной корочки

паприка – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и хорошо промойте. Положите ее в кастрюлю с подсоленной водой, доведите до кипения и проварите примерно 5 минут. Долго варить овощ не нужно, ведь он ещё будет готовиться в духовке.

2. Тем временем приготовьте панировку. Твердый сыр измельчите в мелкую крошку или натрите на терке. Смешайте его с панировочными сухарями и паприкой.

3. По желанию добавьте немного черного молотого перца, чтобы корочка получилась более ароматной.

4. Отварную цветную капусту выньте из воды и дайте лишней влаге стечь.

5. Каждое соцветие сначала окуните в взбитое яйцо, а затем обваляйте в сырной панировке. Важно, чтобы смесь хорошо покрыла капусту со всех сторон.

6. Подготовленные соцветия выложите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 15 минут, пока панировка не станет золотистой и хрустящей.

7. Готовую цветную капусту лучше всего подавать горячей. Внутри она остается нежной, а сырно-сухарная корочка придает блюду приятный хруст. Такая запеченная цветная капуста может стать быстрым гарниром, легкой закуской или дополнением к основному блюду.

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