Хрустящие чебуреки из кабачков: рецепт идеального блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
837
Хрустящие чебуреки из кабачков: рецепт идеального блюда для перекуса

Кабачки могут быть основой не только для дерунов и блинов, а также из них получится полезное рагу, икра, рулетики с разными начинками, а также запеканка и даже чебуреки.

Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении кабачковых чебуреков.

Ингредиенты: 

  • кабачок 1 шт.
  • соль, черный перец, прованские травы по своему вкусу
  • лук 1 шт.
  • яйца 2 шт
  • молоко 0,5 ст
  • мука 2-3 ст. л.
  • масло для жарки

Для начинки:

  • твердый сыр 100 г
  • помидор 1 шт
  • укроп 1 пучок
  • сладкая паприка по своему вкусу

Способ приготовления: 

1. Тесто: кабачок натереть на терке, посолить, хорошо перемешать и оставить на 15 минут. Затем отжать лишнюю жидкость руками. Лук мелко нарезать или натереть, добавить к кабачкам, туда же взбитые яйца, специи, и в конце добавьте молоко и муку. Перемешать до однородной массы.

Тертый кабачок для теста

2. Для начинки: натереть сыр, добавить измельченный укроп и паприку. Помидор нарезать кружочками.

Как правильно готовить чебуреки из кабачков

3. На сковороде с маслом выкладывать ложкой кабачковую массу, формируя лепешки. Жарить под крышкой на небольшом огне до золотистости. На одну половину лепешки выложить кружочки помидоров и немного начинки. Накрыть второй половиной и жарить до полной готовности под крышкой.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыовощирецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты