Кабачки могут быть основой не только для дерунов и блинов, а также из них получится полезное рагу, икра, рулетики с разными начинками, а также запеканка и даже чебуреки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении кабачковых чебуреков.

Ингредиенты:

кабачок 1 шт.

соль, черный перец, прованские травы по своему вкусу

лук 1 шт.

яйца 2 шт

молоко 0,5 ст

мука 2-3 ст. л.

масло для жарки

Для начинки:

твердый сыр 100 г

помидор 1 шт

укроп 1 пучок

сладкая паприка по своему вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: кабачок натереть на терке, посолить, хорошо перемешать и оставить на 15 минут. Затем отжать лишнюю жидкость руками. Лук мелко нарезать или натереть, добавить к кабачкам, туда же взбитые яйца, специи, и в конце добавьте молоко и муку. Перемешать до однородной массы.

2. Для начинки: натереть сыр, добавить измельченный укроп и паприку. Помидор нарезать кружочками.

3. На сковороде с маслом выкладывать ложкой кабачковую массу, формируя лепешки. Жарить под крышкой на небольшом огне до золотистости. На одну половину лепешки выложить кружочки помидоров и немного начинки. Накрыть второй половиной и жарить до полной готовности под крышкой.

