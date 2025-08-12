Хрустящие чебуреки из кабачков: рецепт идеального блюда для перекуса
Кабачки могут быть основой не только для дерунов и блинов, а также из них получится полезное рагу, икра, рулетики с разными начинками, а также запеканка и даже чебуреки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении кабачковых чебуреков.
Ингредиенты:
- кабачок 1 шт.
- соль, черный перец, прованские травы по своему вкусу
- лук 1 шт.
- яйца 2 шт
- молоко 0,5 ст
- мука 2-3 ст. л.
- масло для жарки
Для начинки:
- твердый сыр 100 г
- помидор 1 шт
- укроп 1 пучок
- сладкая паприка по своему вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: кабачок натереть на терке, посолить, хорошо перемешать и оставить на 15 минут. Затем отжать лишнюю жидкость руками. Лук мелко нарезать или натереть, добавить к кабачкам, туда же взбитые яйца, специи, и в конце добавьте молоко и муку. Перемешать до однородной массы.
2. Для начинки: натереть сыр, добавить измельченный укроп и паприку. Помидор нарезать кружочками.
3. На сковороде с маслом выкладывать ложкой кабачковую массу, формируя лепешки. Жарить под крышкой на небольшом огне до золотистости. На одну половину лепешки выложить кружочки помидоров и немного начинки. Накрыть второй половиной и жарить до полной готовности под крышкой.
