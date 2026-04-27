Домашние чебуреки – это блюдо, которое легко приготовить даже без особого опыта. Главный секрет – правильное тесто, которое после жарки становится хрустящим и румяным. Особенно удачным считается вариант на кипяченой воде, ведь он дает эластичность и нежность. Такой рецепт подходит как для будней, так и для семейных выходных. А начинку можно менять по собственному вкусу.

Идея приготовления идеальных домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера victoria didus в Instagram.

Ингредиенты:

вода кипяченая – 250 мл.

водка – 1 ст.л.

масло – 1 ст.л. (плюс для жарки)

соль – 1 ч.л.

мука – примерно 480 г

начинка по вкусу (фарш, лук, зелень, сыр, помидоры)

Способ приготовления:

1. Подготовьте тесто: возьмите теплую кипяченую воду, добавьте соль, масло и водку. Перемешайте, постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

2. Накройте тесто полотенцем и оставьте отдохнуть на 20-30 минут. Это сделает его более податливым для раскатывания.

3. Приготовьте начинку: смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте соль, перец и немного воды для сочности. По желанию добавьте сыр, зелень или измельченные помидоры.

4. Разделите тесто на небольшие части. Каждую раскатайте тонко и вырежьте круглую заготовку.

5. Выложите начинку на одну половину теста, накройте второй половиной и плотно залепите края, чтобы сок не вытекал во время жарки.

6. Разогрейте сковородку с достаточным количеством масла. Обжарьте чебуреки с обеих сторон до золотистой, хрустящей корочки.

