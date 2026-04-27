Хрустящие домашние чебуреки из теста на кипяченой воде: как приготовить
Домашние чебуреки – это блюдо, которое легко приготовить даже без особого опыта. Главный секрет – правильное тесто, которое после жарки становится хрустящим и румяным. Особенно удачным считается вариант на кипяченой воде, ведь он дает эластичность и нежность. Такой рецепт подходит как для будней, так и для семейных выходных. А начинку можно менять по собственному вкусу.
Идея приготовления идеальных домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера victoria didus в Instagram.
Ингредиенты:
- вода кипяченая – 250 мл.
- водка – 1 ст.л.
- масло – 1 ст.л. (плюс для жарки)
- соль – 1 ч.л.
- мука – примерно 480 г
- начинка по вкусу (фарш, лук, зелень, сыр, помидоры)
Способ приготовления:
1. Подготовьте тесто: возьмите теплую кипяченую воду, добавьте соль, масло и водку. Перемешайте, постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
2. Накройте тесто полотенцем и оставьте отдохнуть на 20-30 минут. Это сделает его более податливым для раскатывания.
3. Приготовьте начинку: смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте соль, перец и немного воды для сочности. По желанию добавьте сыр, зелень или измельченные помидоры.
4. Разделите тесто на небольшие части. Каждую раскатайте тонко и вырежьте круглую заготовку.
5. Выложите начинку на одну половину теста, накройте второй половиной и плотно залепите края, чтобы сок не вытекал во время жарки.
6. Разогрейте сковородку с достаточным количеством масла. Обжарьте чебуреки с обеих сторон до золотистой, хрустящей корочки.
