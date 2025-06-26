Хрустящие гренки с луком и плавленым сыром: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
897
Хрустящие гренки с луком и плавленым сыром: готовятся 15 минут

Если нужно что-то быстро придумать на перекус – приготовьте жареные бутерброды с луком и сыром. Для такого блюда вы всегда найдете все ингредиенты в холодильнике. Получится очень аппетитно и вкусно.

Идея приготовления хрустящих гренок с луком опубликована на кулинарной странице smachniy dim в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Хрустящие гренки с луком и плавленым сыром: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • багет или батон
  • плавленый сыр – 2 шт (по 70 г)
  • лук – 1 шт. (средний)
  • яйцо – 1 шт.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Хрустящие гренки с луком и плавленым сыром: готовятся 15 минут

1. Багет нарезать ломтиками.

2. Натереть сыр.

Хрустящие гренки с луком и плавленым сыром: готовятся 15 минут

3. Мелко нарезать лук, добавить яйцо, перемешать.

4. Смазать сырную массу на кусочки багета.

Хрустящие гренки с луком и плавленым сыром: готовятся 15 минут

5. Выложить на горячую сковородку начинкой вниз, немного нажать.

6. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Хрустящие гренки с луком и плавленым сыром: готовятся 15 минут

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