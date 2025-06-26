Если нужно что-то быстро придумать на перекус – приготовьте жареные бутерброды с луком и сыром. Для такого блюда вы всегда найдете все ингредиенты в холодильнике. Получится очень аппетитно и вкусно.

Идея приготовления хрустящих гренок с луком опубликована на кулинарной странице smachniy dim в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

багет или батон

плавленый сыр – 2 шт (по 70 г)

лук – 1 шт. (средний)

яйцо – 1 шт.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Багет нарезать ломтиками.

2. Натереть сыр.

3. Мелко нарезать лук, добавить яйцо, перемешать.

4. Смазать сырную массу на кусочки багета.

5. Выложить на горячую сковородку начинкой вниз, немного нажать.

6. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

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