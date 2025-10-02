Деруны – самое простое и вкусное блюдо из картофеля. Для того, чтобы они не были серыми, кулинары советуют добавить в основу тертый лук или луковый сок. Если хотите, чтобы деруны были более сытными, добавьте в основу фарш, тертый сыр, творог.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов, с творогом, луком и специями.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 крупный лук

1 яйцо

1 ст.л муки с горкой

соль, перец по вкусу

100-150 г творога

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, отожмите лишнюю жидкость.

2. Добавьте специи, лук тертый, яйца, специи, муку, творог, перемешайте.

3. Пожарьте деруны до золотистости.

Подавайте горячими, со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: