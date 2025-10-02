Видео дня
Хрустящие и очень сытные деруны с творогом: делимся простым рецептом
Деруны – самое простое и вкусное блюдо из картофеля. Для того, чтобы они не были серыми, кулинары советуют добавить в основу тертый лук или луковый сок. Если хотите, чтобы деруны были более сытными, добавьте в основу фарш, тертый сыр, творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов, с творогом, луком и специями.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 крупный лук
- 1 яйцо
- 1 ст.л муки с горкой
- соль, перец по вкусу
- 100-150 г творога
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, отожмите лишнюю жидкость.
2. Добавьте специи, лук тертый, яйца, специи, муку, творог, перемешайте.
3. Пожарьте деруны до золотистости.
Подавайте горячими, со сметаной!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: