Хрустящие и очень сытные деруны с творогом: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
969
Рецепт дерунов

Деруны – самое простое и вкусное блюдо из картофеля. Для того, чтобы они не были серыми, кулинары советуют добавить в основу тертый лук или луковый сок. Если хотите, чтобы деруны были более сытными, добавьте в основу фарш, тертый сыр, творог. 

Видео дня
Хрустящие и очень сытные деруны с творогом: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов, с творогом, луком и специями. 

Хрустящие и очень сытные деруны с творогом: делимся простым рецептом

Ингредиенты: 

  • 1 кг картофеля
  • 1 крупный лук
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л муки с горкой
  • соль, перец по вкусу
  • 100-150 г творога

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, отожмите лишнюю жидкость. 

Хрустящие и очень сытные деруны с творогом: делимся простым рецептом

2. Добавьте специи, лук тертый, яйца, специи, муку, творог, перемешайте. 

Хрустящие и очень сытные деруны с творогом: делимся простым рецептом

3. Пожарьте деруны до золотистости.

Хрустящие и очень сытные деруны с творогом: делимся простым рецептом

Подавайте горячими, со сметаной!

Хрустящие и очень сытные деруны с творогом: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты