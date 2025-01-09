Хрустящие и сытные деруны, которые не будут серыми: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Хрустящие и сытные деруны, которые не будут серыми: рецепт сытного блюда для перекуса

Самое простое и сытное блюдо из картофеля после пюре, это деруны. Для того, чтобы они были не серыми, добавьте в основу лук или луковый сок. Для более сытного варианта блюда добавьте в основу мясной фарш. 

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Сытные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов, которые очень просто и быстро готовятся и главное – будут золотистыми.  

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • картофель 500г
  • яйца 1 шт. 
  • лук 1 шт. 
  • мука 2 ст.л. с горкой
  • соль/перец
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Картофель натираем на мелкой терке и выжимаем лишнюю жидкость. К картофелю натираем лук. Добавляем яйцо, соль/перец и просеянную муку.

Тесто для дерунов

2. Перемешиваем и жарим в достаточном количестве масла до готовности с обеих сторон.

Сколько и как жарить деруны

3. Для соуса: к сметане и йогурта добавляем натертый чеснок и измельченную зелень (укроп) и солим/перчим по вкусу.

Деруны с соусом

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