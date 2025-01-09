Хрустящие и сытные деруны, которые не будут серыми: рецепт сытного блюда для перекуса
Самое простое и сытное блюдо из картофеля после пюре, это деруны. Для того, чтобы они были не серыми, добавьте в основу лук или луковый сок. Для более сытного варианта блюда добавьте в основу мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов, которые очень просто и быстро готовятся и главное – будут золотистыми.
Ингредиенты:
- картофель 500г
- яйца 1 шт.
- лук 1 шт.
- мука 2 ст.л. с горкой
- соль/перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картофель натираем на мелкой терке и выжимаем лишнюю жидкость. К картофелю натираем лук. Добавляем яйцо, соль/перец и просеянную муку.
2. Перемешиваем и жарим в достаточном количестве масла до готовности с обеих сторон.
3. Для соуса: к сметане и йогурта добавляем натертый чеснок и измельченную зелень (укроп) и солим/перчим по вкусу.
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