Самое простое и сытное блюдо из картофеля после пюре, это деруны. Для того, чтобы они были не серыми, добавьте в основу лук или луковый сок. Для более сытного варианта блюда добавьте в основу мясной фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов, которые очень просто и быстро готовятся и главное – будут золотистыми.

Ингредиенты:

картофель 500г

яйца 1 шт.

лук 1 шт.

мука 2 ст.л. с горкой

соль/перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель натираем на мелкой терке и выжимаем лишнюю жидкость. К картофелю натираем лук. Добавляем яйцо, соль/перец и просеянную муку.

2. Перемешиваем и жарим в достаточном количестве масла до готовности с обеих сторон.

3. Для соуса: к сметане и йогурта добавляем натертый чеснок и измельченную зелень (укроп) и солим/перчим по вкусу.

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