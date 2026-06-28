Хрустящие кисло-сладкие огурцы с морковью: как вкусно замариновать
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Хрустящие маринованные огурцы с морковью – это простая летняя закуска, которая прекрасно дополнит любой обед или ужин. Сочетание свежих овощей с кисло-сладкой заправкой делает блюдо очень сочным и ароматным. Готовится такой салат без лишних усилий, а уже через час его можно подавать к столу. Если хочется разнообразить меню легкой овощной закуской, этот рецепт станет отличным выбором.
Идея приготовления хрустящих кисло-сладких огурцов с морковью опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- перец чили – по вкусу
- петрушка – небольшой пучок
- кунжут – для подачи
- растительное масло – 2 ст.л.
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Морковь очистите и также нарежьте тонкими ломтиками или воспользуйтесь овощечисткой, чтобы получить тонкие полоски.
2. Переложите овощи в глубокую миску.
3. Добавьте мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок, измельченный перец чили и мелко нарезанную петрушку.
4. В отдельной посуде смешайте растительное масло, яблочный уксус, дижонскую горчицу, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы заправка стала однородной.
5. Полейте овощи приготовленной заправкой и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты. Посыпьте салат кунжутом и еще раз аккуратно перемешайте.
6. Поставьте закуску в холодильник примерно на час, чтобы овощи хорошо промариновались и стали ещё ароматнее.
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