Хрустящие маринованные огурцы с морковью – это простая летняя закуска, которая прекрасно дополнит любой обед или ужин. Сочетание свежих овощей с кисло-сладкой заправкой делает блюдо очень сочным и ароматным. Готовится такой салат без лишних усилий, а уже через час его можно подавать к столу. Если хочется разнообразить меню легкой овощной закуской, этот рецепт станет отличным выбором.

Идея приготовления хрустящих кисло-сладких огурцов с морковью опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 2 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

перец чили – по вкусу

петрушка – небольшой пучок

кунжут – для подачи

растительное масло – 2 ст.л.

яблочный уксус – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Морковь очистите и также нарежьте тонкими ломтиками или воспользуйтесь овощечисткой, чтобы получить тонкие полоски.

2. Переложите овощи в глубокую миску.

3. Добавьте мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок, измельченный перец чили и мелко нарезанную петрушку.

4. В отдельной посуде смешайте растительное масло, яблочный уксус, дижонскую горчицу, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы заправка стала однородной.

5. Полейте овощи приготовленной заправкой и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты. Посыпьте салат кунжутом и еще раз аккуратно перемешайте.

6. Поставьте закуску в холодильник примерно на час, чтобы овощи хорошо промариновались и стали ещё ароматнее.

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