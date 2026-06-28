Хрустящие кисло-сладкие огурцы с морковью: как вкусно замариновать

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
9
Хрустящие кисло-сладкие огурцы с морковью: как вкусно замариновать
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Хрустящие маринованные огурцы с морковью – это простая летняя закуска, которая прекрасно дополнит любой обед или ужин. Сочетание свежих овощей с кисло-сладкой заправкой делает блюдо очень сочным и ароматным. Готовится такой салат без лишних усилий, а уже через час его можно подавать к столу. Если хочется разнообразить меню легкой овощной закуской, этот рецепт станет отличным выбором.

Идея приготовления хрустящих кисло-сладких огурцов с морковью опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Хрустящие кисло-сладкие огурцы с морковью: как вкусно замариновать

Ингредиенты:

  • огурцы – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • перец чили – по вкусу
  • петрушка – небольшой пучок
  • кунжут – для подачи
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • яблочный уксус – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Хрустящие кисло-сладкие огурцы с морковью: как вкусно замариновать

1. Огурцы хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Морковь очистите и также нарежьте тонкими ломтиками или воспользуйтесь овощечисткой, чтобы получить тонкие полоски.

2. Переложите овощи в глубокую миску.

Хрустящие кисло-сладкие огурцы с морковью: как вкусно замариновать

3. Добавьте мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок, измельченный перец чили и мелко нарезанную петрушку.

4. В отдельной посуде смешайте растительное масло, яблочный уксус, дижонскую горчицу, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы заправка стала однородной.

Хрустящие кисло-сладкие огурцы с морковью: как вкусно замариновать

5. Полейте овощи приготовленной заправкой и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты. Посыпьте салат кунжутом и еще раз аккуратно перемешайте.

6. Поставьте закуску в холодильник примерно на час, чтобы овощи хорошо промариновались и стали ещё ароматнее.

Хрустящие кисло-сладкие огурцы с морковью: как вкусно замариновать

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