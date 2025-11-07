Хрустящие куриные стрипсы, как в популярных фаст-фудах: можно легко приготовить в домашних условиях
Стрипсы из курицы – это блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Золотистая корочка, нежное мясо внутри и аппетитный аромат пряностей – именно за это их ценят в популярных фаст-фудах. Но приготовить такие же хрустящие куриные кусочки можно и дома, без сложных ингредиентов или специального оборудования. Главное – правильно сделать кляр и не пересушить мясо.
Идея приготовления хрустящих куриных стрипсов опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты (на 12 стрипсов):
- куриные филе из бедра – 3 шт.
- соевый соус – 1 ст.л.
- сухой чеснок – ½ ч.л.
- паприка – ½ ч.л.
- черный перец – по вкусу
- соль – по вкусу
ингредиенты для кляра:
- мука – 3-4 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- соль и перец – щепотка
- кукурузные хлопья (неглазированные) – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Куриные филе нарежьте на длинные полоски – примерно по четыре с каждого куска.
2. Для более насыщенного вкуса можно замариновать мясо в соевом соусе со специями примерно на 30 минут.
3. Если времени нет – просто натрите приправами перед панировкой.
4. Кукурузные хлопья измельчите скалкой или в кухонном комбайне до средней крошки – не в пыль, чтобы осталась хрусткость.
5. Яйцо взбейте со щепоткой соли и перца в отдельной миске.
6. Каждый кусочек курицы обваляйте сначала в муке, затем окуните в яйцо и наконец в измельченные хлопья. Благодаря такой последовательности курица покроется равномерной корочкой, которая после запекания станет идеально хрустящей.
7. Выложите стрипсы в чашу аэрогриля или на противень, застеленный пергаментом. Готовьте при температуре 200°C около 15 минут. Если используете духовку, держите 18-20 минут, но обязательно проверяйте, чтобы мясо осталось сочным.
