Стрипсы из курицы – это блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Золотистая корочка, нежное мясо внутри и аппетитный аромат пряностей – именно за это их ценят в популярных фаст-фудах. Но приготовить такие же хрустящие куриные кусочки можно и дома, без сложных ингредиентов или специального оборудования. Главное – правильно сделать кляр и не пересушить мясо.

Идея приготовления хрустящих куриных стрипсов опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты (на 12 стрипсов):

куриные филе из бедра – 3 шт.

соевый соус – 1 ст.л.

сухой чеснок – ½ ч.л.

паприка – ½ ч.л.

черный перец – по вкусу

соль – по вкусу

ингредиенты для кляра:

мука – 3-4 ст.л.

яйцо – 1 шт.

соль и перец – щепотка

кукурузные хлопья (неглазированные) – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Куриные филе нарежьте на длинные полоски – примерно по четыре с каждого куска.

2. Для более насыщенного вкуса можно замариновать мясо в соевом соусе со специями примерно на 30 минут.

3. Если времени нет – просто натрите приправами перед панировкой.

4. Кукурузные хлопья измельчите скалкой или в кухонном комбайне до средней крошки – не в пыль, чтобы осталась хрусткость.

5. Яйцо взбейте со щепоткой соли и перца в отдельной миске.

6. Каждый кусочек курицы обваляйте сначала в муке, затем окуните в яйцо и наконец в измельченные хлопья. Благодаря такой последовательности курица покроется равномерной корочкой, которая после запекания станет идеально хрустящей.

7. Выложите стрипсы в чашу аэрогриля или на противень, застеленный пергаментом. Готовьте при температуре 200°C около 15 минут. Если используете духовку, держите 18-20 минут, но обязательно проверяйте, чтобы мясо осталось сочным.

