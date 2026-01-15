Хрустящие куриные стрипсы вместо привычных отбивных: понадобится всего пять ингредиентов

Екатерина Ягович
У каждой хозяйки в морозилке всегда есть куриное филе. Оно быстро готовится, прекрасно сочетается с различными ингредиентами. Вместо привычных отбивных из такого мяса можно сделать хрустящие стрипсы.

Идея приготовления хрустящих куриных стрипсов в панировке опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • кефир – 200 мл.
  • соль, перец, специи – по вкусу
  • панировочные сухари – 150 г
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе нарезать полосками.

2. Залить кефиром и специями.

3. Оставить настояться на 30 минут.

4. Обвалять в сухарях.

5. Жарить до золотистости или запечь в аэрогриле.

