У каждой хозяйки в морозилке всегда есть куриное филе. Оно быстро готовится, прекрасно сочетается с различными ингредиентами. Вместо привычных отбивных из такого мяса можно сделать хрустящие стрипсы.

Идея приготовления хрустящих куриных стрипсов в панировке опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

кефир – 200 мл.

соль, перец, специи – по вкусу

панировочные сухари – 150 г

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе нарезать полосками.

2. Залить кефиром и специями.

3. Оставить настояться на 30 минут.

4. Обвалять в сухарях.

5. Жарить до золотистости или запечь в аэрогриле.

