Хрустящие куриные стрипсы вместо привычных отбивных: понадобится всего пять ингредиентов
У каждой хозяйки в морозилке всегда есть куриное филе. Оно быстро готовится, прекрасно сочетается с различными ингредиентами. Вместо привычных отбивных из такого мяса можно сделать хрустящие стрипсы.
Идея приготовления хрустящих куриных стрипсов в панировке опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- кефир – 200 мл.
- соль, перец, специи – по вкусу
- панировочные сухари – 150 г
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Филе нарезать полосками.
2. Залить кефиром и специями.
3. Оставить настояться на 30 минут.
4. Обвалять в сухарях.
5. Жарить до золотистости или запечь в аэрогриле.
