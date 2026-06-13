Маринованные огурцы остаются одной из самых любимых домашних закусок, которую легко приготовить без сложных ингредиентов. Для этого рецепта не понадобится уксус, ведь нужный вкус формируется благодаря естественному процессу ферментации. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или дополнение к картофелю, мясу или другим домашним блюдам. Главное – выбрать качественные овощи и соблюдать правильные пропорции соли.

Идея приготовления хрустящих квашеных огурцов без уксуса опубликована на странице фудблогерши valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 1,5 кг.

вода – по необходимости

соль – 2-3 % от общего веса огурцов и воды

чеснок – 4-5 зубчиков

сухая горчица – 1 ч.л.

черный перец горошком – 1 ч.л.

листья хрена – 2 шт.

листья вишни или дуба – несколько штук

листья смородины – по желанию

зонтики укропа – 2-3 шт.

Дополнительно по желанию:

семена кориандра

семена фенхеля

ягоды можжевельника

тархун

лимонная вербена

Важно не использовать все дополнительные специи одновременно. Достаточно выбрать один или два ингредиента для легкого аромата.

Способ приготовления:

1. Для квашения лучше всего подойдут небольшие свежие огурцы. Перед началом приготовления замочите их в ледяной воде на 2-3 часа. Это поможет сделать овощи более хрустящими.

2. На дно чистой банки или другой емкости выложите листья хрена, укроп, листья вишни или дуба, чеснок и другие выбранные специи.

3. Плотно уложите огурцы в емкость. Залейте огурцы чистой водой без хлора так, чтобы она полностью их покрывала.

4. После этого слейте воду в отдельную посуду и определите общий вес воды и огурцов. Из полученной цифры рассчитайте количество соли. Для классического вкуса достаточно 2 %, но для более насыщенного результата можно взять 3 %.

5. Растворите соль в воде и снова залейте огурцы.

6. Сверху положите немного зелени и установите небольшой груз. Важно, чтобы все огурцы оставались полностью погруженными в рассол.

7. Оставьте емкость при комнатной температуре. Уже через несколько дней начнётся активный процесс ферментации: появятся пузырьки газа и характерная мутность рассола.

8. На четвертый-шестой день начинайте проверять вкус. Степень готовности зависит от личных предпочтений.

9. Если хотите более выраженный вкус, оставьте огурцы еще на день или два.

10. По окончании ферментации поместите огурцы в холодильник или другое прохладное место минимум на ночь.

11. После охлаждения они будут готовы к подаче.

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