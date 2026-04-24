Хрустящие маринованные огурцы с укропом и чесноком: рецепт на скорую руку
Когда хочется быстрой закуски к основному блюду, выручают простые рецепты из минимума ингредиентов. Маринованные огурцы можно приготовить буквально за несколько минут. Они получаются хрустящими, ароматными и очень свежими на вкус. Такой вариант прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто как отдельное блюдо. И главное – их не нужно долго настаивать.
Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов с чесноком и укропом опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 500-700 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп – небольшой пучок
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Огурцы хорошо помойте и нарежьте брусочками или крупными кусочками – так они быстрее впитают маринад и останутся хрустящими.
2. Переложите подготовленные огурцы в глубокую миску или контейнер с крышкой. Добавьте мелко нарезанный укроп и измельченный или натертый чеснок.
3. Посолите, поперчите по вкусу и влейте немного масла.
4. После этого закройте емкость крышкой и хорошо встряхните или тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек.
5. Дайте огурцам постоять несколько минут, и закуска готова к подаче. Лучше всего подходит сразу после приготовления, пока овощи остаются максимально свежими и хрустящими.
