Когда хочется быстрой закуски к основному блюду, выручают простые рецепты из минимума ингредиентов. Маринованные огурцы можно приготовить буквально за несколько минут. Они получаются хрустящими, ароматными и очень свежими на вкус. Такой вариант прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто как отдельное блюдо. И главное – их не нужно долго настаивать.

Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов с чесноком и укропом опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 500-700 г

чеснок – 2-3 зубчика

укроп – небольшой пучок

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

растительное масло – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы хорошо помойте и нарежьте брусочками или крупными кусочками – так они быстрее впитают маринад и останутся хрустящими.

2. Переложите подготовленные огурцы в глубокую миску или контейнер с крышкой. Добавьте мелко нарезанный укроп и измельченный или натертый чеснок.

3. Посолите, поперчите по вкусу и влейте немного масла.

4. После этого закройте емкость крышкой и хорошо встряхните или тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек.

5. Дайте огурцам постоять несколько минут, и закуска готова к подаче. Лучше всего подходит сразу после приготовления, пока овощи остаются максимально свежими и хрустящими.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: