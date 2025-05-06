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Хрустящие маринованные огурцы в китайском стиле: рецепт закуски на любой случай
Маринованные огурцы – закуска на любой случай. Особенно вкусно замариновать овощи в китайском стиле. Благодаря соусам и кунжуту вкус блюда получится очень интересным и пикантным.
Идея приготовления сочных хрустящих огурцов в китайском стиле опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Продукт достаточно долго хранится.
Ингредиенты:
- небольшие огурцы – 5-6 шт.
- соль – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика
- сахар – 0,5 ч.л.
- рисовый уксус – 1 ч.л.
- кунжутное масло – 1 ст.л. (если нет, можно использовать любое другое, но с кунжутным вкуснее)
- соус сладкий чили – 1-2 ст.л.
- семена кунжута – 1 ч.л.
- перец чили – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Огурцы нарезать кружочками.
2. Перец измельчить.
3. Добавить остальные ингредиенты.
4. Хорошо перемешать.
5. Можно наслаждаться сразу, а можно дать немного постоять, тогда они будут мягче и с более выраженным вкусом.
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