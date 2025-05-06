Хрустящие маринованные огурцы в китайском стиле: рецепт закуски на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Хрустящие маринованные огурцы в китайском стиле: рецепт закуски на любой случай

Маринованные огурцы – закуска на любой случай. Особенно вкусно замариновать овощи в китайском стиле. Благодаря соусам и кунжуту вкус блюда получится очень интересным и пикантным.

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Идея приготовления сочных хрустящих огурцов в китайском стиле опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Продукт достаточно долго хранится.

Хрустящие маринованные огурцы в китайском стиле: рецепт закуски на любой случай

Ингредиенты:

  • небольшие огурцы – 5-6 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • рисовый уксус – 1 ч.л.
  • кунжутное масло – 1 ст.л. (если нет, можно использовать любое другое, но с кунжутным вкуснее)
  • соус сладкий чили – 1-2 ст.л.
  • семена кунжута – 1 ч.л.
  • перец чили – 1 шт.

Способ приготовления:

Хрустящие маринованные огурцы в китайском стиле: рецепт закуски на любой случай

1. Огурцы нарезать кружочками.

2. Перец измельчить.

Хрустящие маринованные огурцы в китайском стиле: рецепт закуски на любой случай

3. Добавить остальные ингредиенты.

Хрустящие маринованные огурцы в китайском стиле: рецепт закуски на любой случай

4. Хорошо перемешать.

Хрустящие маринованные огурцы в китайском стиле: рецепт закуски на любой случай

5. Можно наслаждаться сразу, а можно дать немного постоять, тогда они будут мягче и с более выраженным вкусом.

Хрустящие маринованные огурцы в китайском стиле: рецепт закуски на любой случай

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