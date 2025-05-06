Маринованные огурцы – закуска на любой случай. Особенно вкусно замариновать овощи в китайском стиле. Благодаря соусам и кунжуту вкус блюда получится очень интересным и пикантным.

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Идея приготовления сочных хрустящих огурцов в китайском стиле опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Продукт достаточно долго хранится.

Ингредиенты:

небольшие огурцы – 5-6 шт.

соль – 1 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

сахар – 0,5 ч.л.

рисовый уксус – 1 ч.л.

кунжутное масло – 1 ст.л. (если нет, можно использовать любое другое, но с кунжутным вкуснее)

соус сладкий чили – 1-2 ст.л.

семена кунжута – 1 ч.л.

перец чили – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать кружочками.

2. Перец измельчить.

3. Добавить остальные ингредиенты.

4. Хорошо перемешать.

5. Можно наслаждаться сразу, а можно дать немного постоять, тогда они будут мягче и с более выраженным вкусом.

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