В разгар сезона свежих овощей особенно популярными становятся простые рецепты, не требующие длительного приготовления. Хрустящие маринованные огурцы за 5 минут – именно такая закуска, которую можно сделать буквально перед обедом или ужином. Она прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и сезонные салаты. А главное – для приготовления понадобится минимум ингредиентов и времени.

Идея приготовления быстрых маринованных огурцов опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы-корнишоны – 1 кг.

укроп – небольшой пучок или 2 ст.л. измельченной зелени

зеленый лук – небольшой пучок или 2 ст.л. измельченной зелени

масло – 2 ст.л.

чеснок – 6 небольших зубчиков

горчица в зернах – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

уксус – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы тщательно помойте, обрежьте кончики и разрежьте каждый вдоль на четыре части. Переложите подготовленные овощи в плотный пакет или контейнер с крышкой.

2. Укроп и зеленый лук мелко нарежьте и добавьте к огурцам.

3. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. Добавьте его вместе с солью, горчицей в зернах, уксусом и растительным маслом.

4. Плотно закройте пакет или контейнер и хорошо встряхните в течение нескольких минут, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

5. После этого закуску можно сразу подавать к столу. Для более насыщенного вкуса огурцы также можно оставить в холодильнике на 20-30 минут.

6. Такие быстрые маринованные огурцы получаются ароматными, сочными и приятно хрустящими. Это отличный вариант летней закуски, которая готовится из доступных продуктов и всегда уместна как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

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