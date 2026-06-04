Хрустящие маринованные огурцы за 5 минут: как приготовить
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В разгар сезона свежих овощей особенно популярными становятся простые рецепты, не требующие длительного приготовления. Хрустящие маринованные огурцы за 5 минут – именно такая закуска, которую можно сделать буквально перед обедом или ужином. Она прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и сезонные салаты. А главное – для приготовления понадобится минимум ингредиентов и времени.
Идея приготовления быстрых маринованных огурцов опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы-корнишоны – 1 кг.
- укроп – небольшой пучок или 2 ст.л. измельченной зелени
- зеленый лук – небольшой пучок или 2 ст.л. измельченной зелени
- масло – 2 ст.л.
- чеснок – 6 небольших зубчиков
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- уксус – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Огурцы тщательно помойте, обрежьте кончики и разрежьте каждый вдоль на четыре части. Переложите подготовленные овощи в плотный пакет или контейнер с крышкой.
2. Укроп и зеленый лук мелко нарежьте и добавьте к огурцам.
3. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. Добавьте его вместе с солью, горчицей в зернах, уксусом и растительным маслом.
4. Плотно закройте пакет или контейнер и хорошо встряхните в течение нескольких минут, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
5. После этого закуску можно сразу подавать к столу. Для более насыщенного вкуса огурцы также можно оставить в холодильнике на 20-30 минут.
6. Такие быстрые маринованные огурцы получаются ароматными, сочными и приятно хрустящими. Это отличный вариант летней закуски, которая готовится из доступных продуктов и всегда уместна как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: