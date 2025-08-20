Домашние чебуреки – лучшее сытное блюдо для быстрого перекуса. Готовить их можно из теста на кипятке, а также просто заменив его лавашем.

Эктор Хименес-Браво и Алексей Дурнев поделились в Instagram рецептом вкусных мариупольских чебуреков.

Ингредиенты:

Мука 500 г (примерно 3 стакана по 250 мл)

Кипяток 1 стакан (90-100°C)

Соль 0,7 ч. л

Рафинированное масло 5 ст. л.

Водка 1 ст. л.

Фарш:

Смешанный фарш (свинина + говядина) 500 г

Луковица (крупная) 1 шт.

Соль, черный перец, кориандр по вкусу

Кефир или ряженка (или вода) 50-100 мл

Способ приготовления:

1. Тесто: влейте кипяток в миску, добавьте муку, соль и масло. Замешивайте ложкой (очень горячо!), затем руками. Добавьте водку. Заверните в пленку и оставьте на 1–2 часа.

2. Начинка: перекрутите мясо, добавьте тертый лук, специи и немного ряженки. Хорошо вымешайте – масса должна стать нежной и сочной.

3. Раскатайте тесто очень тонко – до 1-1,5 мм. Выкладывайте фарш на одну половину, сложите, прижмите, обрежьте краешки просто тарелкой.

4. Нагрейте много масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте чебуреки до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: