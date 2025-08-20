Хрустящие мариупольские чебуреки по рецепту Эктора Хименеса-Браво и Дурнева: рецепт блюда для перекуса

Рецепт блюда

Домашние чебуреки – лучшее сытное блюдо для быстрого перекуса. Готовить их можно из теста на кипятке, а также просто заменив его лавашем.

Из чего приготовить чебуреки

Эктор Хименес-Браво и Алексей Дурнев поделились в Instagram рецептом вкусных мариупольских чебуреков.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Мука 500 г (примерно 3 стакана по 250 мл)
  • Кипяток 1 стакан (90-100°C)
  • Соль 0,7 ч. л
  • Рафинированное масло 5 ст. л.
  • Водка 1 ст. л.

Фарш:

  • Смешанный фарш (свинина + говядина) 500 г
  • Луковица (крупная) 1 шт.
  • Соль, черный перец, кориандр по вкусу
  • Кефир или ряженка (или вода) 50-100 мл

Способ приготовления:

1. Тесто: влейте кипяток в миску, добавьте муку, соль и масло. Замешивайте ложкой (очень горячо!), затем руками. Добавьте водку. Заверните в пленку и оставьте на 1–2 часа.

Приготовление теста

2. Начинка: перекрутите мясо, добавьте тертый лук, специи и немного ряженки. Хорошо вымешайте – масса должна стать нежной и сочной.

Мясная начинка

3. Раскатайте тесто очень тонко – до 1-1,5 мм. Выкладывайте фарш на одну половину, сложите, прижмите, обрежьте краешки просто тарелкой.

Сколько и как правильно жарить чебуреки

4. Нагрейте много масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте чебуреки до золотистой корочки.

Готовые чебуреки

