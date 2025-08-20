Хрустящие мариупольские чебуреки по рецепту Эктора Хименеса-Браво и Дурнева: рецепт блюда для перекуса
Домашние чебуреки – лучшее сытное блюдо для быстрого перекуса. Готовить их можно из теста на кипятке, а также просто заменив его лавашем.
Эктор Хименес-Браво и Алексей Дурнев поделились в Instagram рецептом вкусных мариупольских чебуреков.
Ингредиенты:
- Мука 500 г (примерно 3 стакана по 250 мл)
- Кипяток 1 стакан (90-100°C)
- Соль 0,7 ч. л
- Рафинированное масло 5 ст. л.
- Водка 1 ст. л.
Фарш:
- Смешанный фарш (свинина + говядина) 500 г
- Луковица (крупная) 1 шт.
- Соль, черный перец, кориандр по вкусу
- Кефир или ряженка (или вода) 50-100 мл
Способ приготовления:
1. Тесто: влейте кипяток в миску, добавьте муку, соль и масло. Замешивайте ложкой (очень горячо!), затем руками. Добавьте водку. Заверните в пленку и оставьте на 1–2 часа.
2. Начинка: перекрутите мясо, добавьте тертый лук, специи и немного ряженки. Хорошо вымешайте – масса должна стать нежной и сочной.
3. Раскатайте тесто очень тонко – до 1-1,5 мм. Выкладывайте фарш на одну половину, сложите, прижмите, обрежьте краешки просто тарелкой.
4. Нагрейте много масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте чебуреки до золотистой корочки.
