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Хрустящие огурцы сухого посола в пакете: можно есть уже через три часа
Огурцы, приготовленные методом сухого посола, получаются очень хрустящими и ароматными. Они не теряют цвет и не будут мягкими. А есть такие овощи можно будет уже через три часа.
Идея приготовления хрустящих огурцов сухого посола опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг.
- соль – 1 ст.л.
- укроп – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
1. Огурцы вымыть, отрезать кончики, разрезать пополам.
2. Чеснок почистить, нарезать крупными кусочками.
3. Измельчить зелень.
4. Смешать все ингредиенты с солью в пакете, завязать его и хорошо встряхнуть несколько раз.
5. Поставить в холодильник.
6. Можно есть уже через три часа.
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