Хрустящие огурцы сухого посола в пакете: можно есть уже через три часа

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
396
Хрустящие огурцы сухого посола в пакете: можно есть уже через три часа

Огурцы, приготовленные методом сухого посола, получаются очень хрустящими и ароматными. Они не теряют цвет и не будут мягкими. А есть такие овощи можно будет уже через три часа.

Идея приготовления хрустящих огурцов сухого посола опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.

Хрустящие огурцы сухого посола в пакете: можно есть уже через три часа

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг.
  • соль – 1 ст.л.
  • укроп – 1 пучок
  • петрушка – 1 пучок
  • чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

Хрустящие огурцы сухого посола в пакете: можно есть уже через три часа

1. Огурцы вымыть, отрезать кончики, разрезать пополам.

Хрустящие огурцы сухого посола в пакете: можно есть уже через три часа

2. Чеснок почистить, нарезать крупными кусочками.

3. Измельчить зелень.

Хрустящие огурцы сухого посола в пакете: можно есть уже через три часа

4. Смешать все ингредиенты с солью в пакете, завязать его и хорошо встряхнуть несколько раз.

Хрустящие огурцы сухого посола в пакете: можно есть уже через три часа

5. Поставить в холодильник.

6. Можно есть уже через три часа.

Хрустящие огурцы сухого посола в пакете: можно есть уже через три часа

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