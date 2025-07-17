Огурцы, приготовленные методом сухого посола, получаются очень хрустящими и ароматными. Они не теряют цвет и не будут мягкими. А есть такие овощи можно будет уже через три часа.

Идея приготовления хрустящих огурцов сухого посола опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг.

соль – 1 ст.л.

укроп – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

1. Огурцы вымыть, отрезать кончики, разрезать пополам.

2. Чеснок почистить, нарезать крупными кусочками.

3. Измельчить зелень.

4. Смешать все ингредиенты с солью в пакете, завязать его и хорошо встряхнуть несколько раз.

5. Поставить в холодильник.

6. Можно есть уже через три часа.

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