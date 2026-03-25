Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: делимся рецептом любимого десерта

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Хрустящие пирожки с вишнями – любимый фаст-фуд десерт многих. Но вместо того, чтобы покупать изделия в McDonald's, можно приготовить в домашних условиях. Вкус получится идентичный.

Идея приготовления хрустящего вишневого пирога, как в McDonald's, опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • тесто фило
  • вишня без косточки – 300 г
  • сахар – 100 г
  • кукурузный крахмал – 20 г
  • вода – 60 мл.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. К вишням добавить сахар, крахмал и воду.

2. Варить до загустения, постоянно помешивая.

3. На размороженное тесто фило выложить вишневое конфи и завернуть.

4. Края смочить водой.

5. На сковородку налить масло, выложить пирог и жарить с двух сторон до золотистого цвета.

6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

