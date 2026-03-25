Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: делимся рецептом любимого десерта
Хрустящие пирожки с вишнями – любимый фаст-фуд десерт многих. Но вместо того, чтобы покупать изделия в McDonald's, можно приготовить в домашних условиях. Вкус получится идентичный.
Идея приготовления хрустящего вишневого пирога, как в McDonald's, опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило
- вишня без косточки – 300 г
- сахар – 100 г
- кукурузный крахмал – 20 г
- вода – 60 мл.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. К вишням добавить сахар, крахмал и воду.
2. Варить до загустения, постоянно помешивая.
3. На размороженное тесто фило выложить вишневое конфи и завернуть.
4. Края смочить водой.
5. На сковородку налить масло, выложить пирог и жарить с двух сторон до золотистого цвета.
6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
