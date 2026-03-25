Хрустящие пирожки с вишнями – любимый фаст-фуд десерт многих. Но вместо того, чтобы покупать изделия в McDonald's, можно приготовить в домашних условиях. Вкус получится идентичный.

Идея приготовления хрустящего вишневого пирога, как в McDonald's, опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило

вишня без косточки – 300 г

сахар – 100 г

кукурузный крахмал – 20 г

вода – 60 мл.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. К вишням добавить сахар, крахмал и воду.

2. Варить до загустения, постоянно помешивая.

3. На размороженное тесто фило выложить вишневое конфи и завернуть.

4. Края смочить водой.

5. На сковородку налить масло, выложить пирог и жарить с двух сторон до золотистого цвета.

6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

