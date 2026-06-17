Маринованный лук – идеальная закуска к мясным блюдам, а особенно – для шашлыка. Для того, чтобы он был хрустящим и без горечи, кулинары советуют обязательно добавить в маринад уксус и кипяток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего маринованного лука к мясным блюдам.

Ингредиенты:

2-3 шт. лука

2 зубчика чеснока

черный перец

лавровый лист

Маринад:

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

2 ст. л. уксуса

300 мл кипятка

Способ приготовления:

1. Нарезаем лук полукольцами, кладем в банку, туда же чеснок, лавровый лист и заливаем маринадом.

2. Перемешиваем и оставляем мариноваться.

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