Хрустящий маринованный лук без горечи: рецепт идеальной закуски к мясным блюдам и шашлыку
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Маринованный лук – идеальная закуска к мясным блюдам, а особенно – для шашлыка. Для того, чтобы он был хрустящим и без горечи, кулинары советуют обязательно добавить в маринад уксус и кипяток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего маринованного лука к мясным блюдам.
Ингредиенты:
- 2-3 шт. лука
- 2 зубчика чеснока
- черный перец
- лавровый лист
Маринад:
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 2 ст. л. уксуса
- 300 мл кипятка
Способ приготовления:
1. Нарезаем лук полукольцами, кладем в банку, туда же чеснок, лавровый лист и заливаем маринадом.
2. Перемешиваем и оставляем мариноваться.
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