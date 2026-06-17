Хрустящий маринованный лук без горечи: рецепт идеальной закуски к мясным блюдам и шашлыку

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
441
Хрустящий маринованный лук без горечи: рецепт идеальной закуски к мясным блюдам и шашлыку
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Маринованный лук – идеальная закуска к мясным блюдам, а особенно – для шашлыка. Для того, чтобы он был хрустящим и без горечи, кулинары советуют обязательно добавить в маринад уксус и кипяток. 

Хрустящий маринованный лук без горечи: рецепт идеальной закуски к мясным блюдам и шашлыку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего маринованного лука к мясным блюдам. 

Ингредиенты:

  • 2-3 шт. лука
  • 2 зубчика чеснока
  • черный перец
  • лавровый лист

Маринад:

  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ст. л. уксуса
  • 300 мл кипятка

Способ приготовления: 

1. Нарезаем лук полукольцами, кладем в банку, туда же чеснок, лавровый лист и заливаем маринадом.

Хрустящий маринованный лук без горечи: рецепт идеальной закуски к мясным блюдам и шашлыку

2. Перемешиваем и оставляем мариноваться.

Хрустящий маринованный лук без горечи: рецепт идеальной закуски к мясным блюдам и шашлыку

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