Хрустящий маринованный лук: идеально к мясу и рыбе

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Маринованный лук

Маринованный лук – лучшее дополнение к запеченному мясу, а также шашлыку, рыбе, сельди. К тому же готовится такая закуска элементарно, нужно всего лишь порезать лук и приготовить правильно маринад.

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Маринованный лук

Кулинар поделилась в Instgaram рецептом очень вкусного, хрустящего маринованного лука, который идеально подойдет к мясу, рыбе.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 700 г лука (4 больших)
  • 1 лавровый лист в каждую баночку
  • 10 шт. перец горошек черный

Маринад: довести до кипения

  • 1 стакан воды (200 мл)
  • 1 ст л соли
  • 3 ст л сахар
  • 1 стакан уксус яблочный

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами лук, выложите в банки вместе с перцем и лавровым листом.

Лук для закуски

2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар и уксус.

Маринад для лука

3. Залейте горячим маринадом лук, закройте крышками!

Готовый лук

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