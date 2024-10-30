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Хрустящий маринованный лук: идеально к мясу и рыбе
Маринованный лук – лучшее дополнение к запеченному мясу, а также шашлыку, рыбе, сельди. К тому же готовится такая закуска элементарно, нужно всего лишь порезать лук и приготовить правильно маринад.
Кулинар поделилась в Instgaram рецептом очень вкусного, хрустящего маринованного лука, который идеально подойдет к мясу, рыбе.
Ингредиенты:
- 700 г лука (4 больших)
- 1 лавровый лист в каждую баночку
- 10 шт. перец горошек черный
Маринад: довести до кипения
- 1 стакан воды (200 мл)
- 1 ст л соли
- 3 ст л сахар
- 1 стакан уксус яблочный
Способ приготовления:
1. Порежьте кольцами лук, выложите в банки вместе с перцем и лавровым листом.
2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар и уксус.
3. Залейте горячим маринадом лук, закройте крышками!
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