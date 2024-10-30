Маринованный лук – лучшее дополнение к запеченному мясу, а также шашлыку, рыбе, сельди. К тому же готовится такая закуска элементарно, нужно всего лишь порезать лук и приготовить правильно маринад.

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Кулинар поделилась в Instgaram рецептом очень вкусного, хрустящего маринованного лука, который идеально подойдет к мясу, рыбе.

Ингредиенты:

700 г лука (4 больших)

1 лавровый лист в каждую баночку

10 шт. перец горошек черный

Маринад: довести до кипения

1 стакан воды (200 мл)

1 ст л соли

3 ст л сахар

1 стакан уксус яблочный

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами лук, выложите в банки вместе с перцем и лавровым листом.

2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар и уксус.

3. Залейте горячим маринадом лук, закройте крышками!

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