Жульен с грибами очень вкусно приготовить в лаваше. Получится очень сытный и хрустящий рулет, который будет уместен и просто для перекуса, и даже для праздничного стола.

Идея приготовления хрустящего рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400-450 г

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

сметана – 2-4 ст.л.

сыр твердый (у меня моцарелла) – 150 г

лаваш – 3 шт.

яйца – 2 шт.

панировочные сухари

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На небольшой капле масла обжарить лук буквально 2-3 минуты, добавить нарезанные грибы и жарить до испарения жидкости, не забывать помешивать.

2. Добавить нарезанное куриное филе, соль и перец, жарить 5 минут.

3. Добавить сметану, перемешать и снять с огня.

4. Выложить начинку на лаваш, посыпать сыром, плотно свернуть рулетом, обмакнуть в яйцо.

5. Обвалять в сухарях.

6. Выложить на пергамент, запекать 15 минут до золотистой корочки.

