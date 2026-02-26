Хрустящий рулет из лаваша: внутрь добавьте сочную грибную начинку
Жульен с грибами очень вкусно приготовить в лаваше. Получится очень сытный и хрустящий рулет, который будет уместен и просто для перекуса, и даже для праздничного стола.
Идея приготовления хрустящего рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400-450 г
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- сметана – 2-4 ст.л.
- сыр твердый (у меня моцарелла) – 150 г
- лаваш – 3 шт.
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. На небольшой капле масла обжарить лук буквально 2-3 минуты, добавить нарезанные грибы и жарить до испарения жидкости, не забывать помешивать.
2. Добавить нарезанное куриное филе, соль и перец, жарить 5 минут.
3. Добавить сметану, перемешать и снять с огня.
4. Выложить начинку на лаваш, посыпать сыром, плотно свернуть рулетом, обмакнуть в яйцо.
5. Обвалять в сухарях.
6. Выложить на пергамент, запекать 15 минут до золотистой корочки.
