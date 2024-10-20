Идеальная осенняя брускета к вину: что добавить для элегантного вкуса
Брускетта – это традиционная итальянская закуска, идеально подходящая к вину. Она отличается от привычных нам бутербродов тем, что готовится из поджаренного на гриле или сковороде хлеба без добавления масла.
Фудблогер с ником foodblog kristi вTikTok представила рецепт брускетты, которая не только подходит к вину, но и способна создать настоящее осеннее настроение. В качестве начинки к блюду она предложила грушу и сыр с голубой плесенью.
Ингредиенты
- Багет – 10 ломтиков
- Груша – 1 шт
- Мед – 1 ч.л.
- Сыр "Дор блю" – 80 гр
- Руколо
- Бальзамик
- Орешки жареные
- Сливочное масло для жарки
Способ приготовления
1. Багет обжариваем на сливочном масле до золотистости.
2. Грушу нарезаем слайсами и обжариваем на сковороде со сливочным маслом.
3. Добавляем мед в грушу и жарим еще в течение минуты.
4. На поджаренный багет выкладываем карамелизированную грушу, листья рукколы на нарезанный ломтиками сыр.
5. Поливаем бальзамиком и присыпаем обжаренными орешками.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты брускет: