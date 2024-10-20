Брускетта – это традиционная итальянская закуска, идеально подходящая к вину. Она отличается от привычных нам бутербродов тем, что готовится из поджаренного на гриле или сковороде хлеба без добавления масла.

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Фудблогер с ником foodblog kristi вTikTok представила рецепт брускетты, которая не только подходит к вину, но и способна создать настоящее осеннее настроение. В качестве начинки к блюду она предложила грушу и сыр с голубой плесенью.

Ингредиенты

Багет – 10 ломтиков

Груша – 1 шт

Мед – 1 ч.л.

Сыр "Дор блю" – 80 гр

Руколо

Бальзамик

Орешки жареные

Сливочное масло для жарки

Способ приготовления

1. Багет обжариваем на сливочном масле до золотистости.

2. Грушу нарезаем слайсами и обжариваем на сковороде со сливочным маслом.

3. Добавляем мед в грушу и жарим еще в течение минуты.

4. На поджаренный багет выкладываем карамелизированную грушу, листья рукколы на нарезанный ломтиками сыр.

5. Поливаем бальзамиком и присыпаем обжаренными орешками.

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