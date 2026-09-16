Идеальная закуска для праздничного стола: как приготовить сочный куриный рулет с грибами в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
603
Сочный мясной рулет с грибами для праздничного стола
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Куриный рулет с грибами и сыром – блюдо, которое можно приготовить как для обычного ужина, так и для праздничного стола. Внутри он получается сочным, а грибная начинка и расплавленный сыр придают ему насыщенный вкус. Бекон во время запекания хорошо подрумянивается и делает рулет особенно ароматным. Для приготовления не требуются сложные ингредиенты, а сам рулет удобно нарезать порционными кусочками.

Идея приготовления сочного куриного рулета в беконе опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Рецепт мясного рулета для праздничного стола

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • бекон – 100 г
  • шампиньоны – 200 г
  • твёрдый сыр – 100 г
  • крем-сыр или майонез – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Выкладываем фарш на бекон

1. Сначала нужно подготовить грибы. Шампиньоны нарезать небольшими кубиками. На разогретую сковороду добавить немного масла, выложить грибы и обжаривать их на среднем огне, пока они не станут мягкими, а лишняя жидкость не выпарится.

2. Посолить, поперчить и дать начинке немного остыть.

3. Куриный фарш переложить в миску. Добавить соль, чёрный перец и сушеный чеснок, после чего хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

Смазываем крем-сыром

4. На листе пищевой пленки или пергамента выложить полоски бекона внахлест, формируя прямоугольный слой. Сверху равномерно распределить куриный фарш.

5. Поверх мясного слоя нанести тонкий слой крем-сыра или майонеза.

6. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке и распределить по фаршу. Сверху выложить обжаренные шампиньоны, оставляя небольшой свободный край по периметру, чтобы начинка не выпадала при сворачивании.

Добавляем грибы

7. С помощью пленки или пергамента аккуратно свернуть заготовку в плотный рулет. Следует следить за тем, чтобы бекон оказался снаружи и полностью обернул рулет. После этого переложить его в форму для запекания швом вниз.

8. Запекать куриный рулет с грибами и сыром в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут. В конце можно на несколько минут включить режим конвекции, чтобы бекон хорошо подрумянился.

Формируем рулет

9. Готовый рулет вынуть из духовки и оставить примерно на 10 минут. Затем нарезать порционными кусочками и подавать. Блюдо хорошо держит форму после короткого отдыха, поэтому его удобно готовить заранее к праздничному столу.

10. Такой куриный рулет можно подавать горячим в качестве основного блюда или охлажденным в качестве закуски. Сочетание курицы, грибов, сыра и румяного бекона делает его сытным и уместным как для домашнего ужина, так и для праздничного меню.

Готовый рулет в беконе

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты