Идеальная закуска для праздничного стола: как приготовить сочный куриный рулет с грибами в духовке

Куриный рулет с грибами и сыром – блюдо, которое можно приготовить как для обычного ужина, так и для праздничного стола. Внутри он получается сочным, а грибная начинка и расплавленный сыр придают ему насыщенный вкус. Бекон во время запекания хорошо подрумянивается и делает рулет особенно ароматным. Для приготовления не требуются сложные ингредиенты, а сам рулет удобно нарезать порционными кусочками.

Идея приготовления сочного куриного рулета в беконе опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

бекон – 100 г

шампиньоны – 200 г

твёрдый сыр – 100 г

крем-сыр или майонез – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить грибы. Шампиньоны нарезать небольшими кубиками. На разогретую сковороду добавить немного масла, выложить грибы и обжаривать их на среднем огне, пока они не станут мягкими, а лишняя жидкость не выпарится.

2. Посолить, поперчить и дать начинке немного остыть.

3. Куриный фарш переложить в миску. Добавить соль, чёрный перец и сушеный чеснок, после чего хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

4. На листе пищевой пленки или пергамента выложить полоски бекона внахлест, формируя прямоугольный слой. Сверху равномерно распределить куриный фарш.

5. Поверх мясного слоя нанести тонкий слой крем-сыра или майонеза.

6. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке и распределить по фаршу. Сверху выложить обжаренные шампиньоны, оставляя небольшой свободный край по периметру, чтобы начинка не выпадала при сворачивании.

7. С помощью пленки или пергамента аккуратно свернуть заготовку в плотный рулет. Следует следить за тем, чтобы бекон оказался снаружи и полностью обернул рулет. После этого переложить его в форму для запекания швом вниз.

8. Запекать куриный рулет с грибами и сыром в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут. В конце можно на несколько минут включить режим конвекции, чтобы бекон хорошо подрумянился.

9. Готовый рулет вынуть из духовки и оставить примерно на 10 минут. Затем нарезать порционными кусочками и подавать. Блюдо хорошо держит форму после короткого отдыха, поэтому его удобно готовить заранее к праздничному столу.

10. Такой куриный рулет можно подавать горячим в качестве основного блюда или охлажденным в качестве закуски. Сочетание курицы, грибов, сыра и румяного бекона делает его сытным и уместным как для домашнего ужина, так и для праздничного меню.

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