Белокачанная и фиолетовая капуста – лучшие овощи для приготовления вкусных и полезных салатов. Среди таких – салат "Клоу Слоу", который готовится очень просто, а есть его можно как салат, а также добавлять в шаурму.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата "Клоу Слоу" из капусты, моркови и с вкусным соусом.

Ингредиенты:

Половину небольшой капусты

Половина фиолетовой капусты

1 морковка

Для соуса:

2-3 ст.л. лимонного сока

3 ст.л. майонеза

3 ч.л. сметаны

1 ч.л. дижонской горчицы

1 ч.л. меда (я беру гречишный, он придает соусу ржаного оттенка- это просто сказка)

соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинковать пол небольшой капусты, половину фиолетовой капусты и одну морковку. Для моркови используйте специальную терку, получается идеально тонко!

2. Замариновать капусту: посолите нашинкованную капусту и оставьте на 10 минут. За это время она станет мягче и пустит сок, который придаст салату сочности.

3. Соус: в небольшой мисочке смешайте лимонный сок, майонез, сметану, дижонскую горчицу, мед, соль и черный перец. Мед придаст соусу особый аромат.

4. Смешайте салат, полейте овощи соусом и хорошо перемешайте. Если хотите, можете добавить немного зеленого лука, зелени, яблоко или сельдерей – это уже на ваш вкус.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: