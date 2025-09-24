Идеально к мясу и как начинки для бургеров и шаурмы: салат "Коул Слоу" из капусты и моркови
Белокачанная и фиолетовая капуста – лучшие овощи для приготовления вкусных и полезных салатов. Среди таких – салат "Клоу Слоу", который готовится очень просто, а есть его можно как салат, а также добавлять в шаурму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата "Клоу Слоу" из капусты, моркови и с вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Половину небольшой капусты
- Половина фиолетовой капусты
- 1 морковка
Для соуса:
- 2-3 ст.л. лимонного сока
- 3 ст.л. майонеза
- 3 ч.л. сметаны
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 1 ч.л. меда (я беру гречишный, он придает соусу ржаного оттенка- это просто сказка)
- соль и черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинковать пол небольшой капусты, половину фиолетовой капусты и одну морковку. Для моркови используйте специальную терку, получается идеально тонко!
2. Замариновать капусту: посолите нашинкованную капусту и оставьте на 10 минут. За это время она станет мягче и пустит сок, который придаст салату сочности.
3. Соус: в небольшой мисочке смешайте лимонный сок, майонез, сметану, дижонскую горчицу, мед, соль и черный перец. Мед придаст соусу особый аромат.
4. Смешайте салат, полейте овощи соусом и хорошо перемешайте. Если хотите, можете добавить немного зеленого лука, зелени, яблоко или сельдерей – это уже на ваш вкус.
