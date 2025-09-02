Соусы к мясу можно готовить не только из помидоров и сладкого перца, очень вкусно будет из чили. А если добавить в такой соус сахар, вы получите очень оригинальный соус.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного сладкого соуса чили, который идеально подойдет к мясу.

Ингредиенты:

Сладкий перец 600 г

Острый перец 200 г

Сахар 300 г

Соль 30 г

Крахмал 30 г + вода 250 мл

Уксус 9% 180 г (добавляйте по вкусу)

Чеснок небольшая головка 40 г

Способ приготовления:

1. Нарежьте перец и пропустите через мясорубку.

2. Проварите до кипения, снимая пену, добавьте специи и соль. Далее влейте смесь из воды с крахмалом, перемешайте.

3. В конце влейте уксус и тертый чеснок, перемешайте. Законсервируйте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: