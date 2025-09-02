Видео дня
Идеально к мясу: пикантный остро-сладкий соус чили на зиму
Соусы к мясу можно готовить не только из помидоров и сладкого перца, очень вкусно будет из чили. А если добавить в такой соус сахар, вы получите очень оригинальный соус.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного сладкого соуса чили, который идеально подойдет к мясу.
Ингредиенты:
- Сладкий перец 600 г
- Острый перец 200 г
- Сахар 300 г
- Соль 30 г
- Крахмал 30 г + вода 250 мл
- Уксус 9% 180 г (добавляйте по вкусу)
- Чеснок небольшая головка 40 г
Способ приготовления:
1. Нарежьте перец и пропустите через мясорубку.
2. Проварите до кипения, снимая пену, добавьте специи и соль. Далее влейте смесь из воды с крахмалом, перемешайте.
3. В конце влейте уксус и тертый чеснок, перемешайте. Законсервируйте.
