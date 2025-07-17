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Идеально к пюре, кашам и макаронам: сочные запеченные сардельки с сыром и соусом
Сочные сардельки, начиненные сыром, запеченные до хрустящей корочки – выглядят так аппетитно, что хочется сразу подать с картофельным пюре, кашами и макаронами. И к тому же готовится такое блюдо очень быстро и просто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных, сочных сарделек с сыром.
Ингредиенты:
- Сардельки 4 шт
- Твердый сыр 100 г
- Специи: перец, паприка, сушеный чеснок (по вкусу)
- Зелень по желанию
Для соуса:
- Йогурт или сметана
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
1. Надрежьте сардельки посередине (вдоль), не до конца. Смажьте соусом, посыпьте сыром и по желанию добавьте помидоры черри.
2. Запекайте в духовке при 190°C 15-20 минут, до золотистой корочки и плавленого сыра.
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