Идеально к пюре, кашам и макаронам: сочные запеченные сардельки с сыром и соусом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт сарделек

Сочные сардельки, начиненные сыром, запеченные до хрустящей корочки – выглядят так аппетитно, что хочется сразу подать с картофельным пюре, кашами и макаронами. И к тому же готовится такое блюдо очень быстро и просто.

Как вкусно приготовить сардельки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных, сочных сарделек с сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Сардельки 4 шт
  • Твердый сыр 100 г
  • Специи: перец, паприка, сушеный чеснок (по вкусу)
  • Зелень по желанию

Для соуса:

  • Йогурт или сметана
  • 2 зубчика чеснока

Способ приготовления: 

1. Надрежьте сардельки посередине (вдоль), не до конца. Смажьте соусом, посыпьте сыром и по желанию добавьте помидоры черри.

Сардельки с сыром

2. Запекайте в духовке при 190°C 15-20 минут, до золотистой корочки и плавленого сыра.

Готовые сардельки

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