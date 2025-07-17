Сочные сардельки, начиненные сыром, запеченные до хрустящей корочки – выглядят так аппетитно, что хочется сразу подать с картофельным пюре, кашами и макаронами. И к тому же готовится такое блюдо очень быстро и просто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных, сочных сарделек с сыром.

Ингредиенты:

Сардельки 4 шт

Твердый сыр 100 г

Специи: перец, паприка, сушеный чеснок (по вкусу)

Зелень по желанию

Для соуса:

Йогурт или сметана

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. Надрежьте сардельки посередине (вдоль), не до конца. Смажьте соусом, посыпьте сыром и по желанию добавьте помидоры черри.

2. Запекайте в духовке при 190°C 15-20 минут, до золотистой корочки и плавленого сыра.

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